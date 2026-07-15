France-Espagne : Walid Acherchour dézingue un joueur des Bleus, «à quoi il sert ?

Amadou Diawara

Remis de sa blessure, Aurélien Tchouameni a été titularisé par Didier Deschamps en demi-finale de la Coupe du Monde. Toutefois, le milieu de terrain du Real Madrid est passé à côté de son match face à l'Espagne. Présent dans l'émission l'After Foot après la défaite de l'équipe de France, Walid Acherchour s'en est pris à Aurélien Tchouameni.

Ce mardi soir, l'équipe de France a été battue par l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de la partie, Walid Acherchour a pointé du doigt tous les mauvais choix de Didier Deschamps, notamment celui de titulariser Aurélien Tchouameni, qui revenait tout juste de blessure.

«Il se cache en tant que troisième défenseur central» « Pour moi, Désiré Doué doit démarrer ce match. Tu as fait ce match face au Maroc parce que Doué était le meilleur en première période, c'était un joueur capable d'intégrer le milieu de terrain sur certaines phases, de travailler sans le ballon. Tu as fait ce choix Barcola pour essayer de travailler les transitions, ça n'a pas été fructueux. Olise-Dembélé, le duo crève le match, un pour son implication et qui s'est fait manger par Rodri, l'autre est passé à côté de son match. Tu ne peux pas coacher là aussi ? A la 60ème, tu es obligé de faire du poste pour poste Olise-Cherki ? Tu ne peux pas remettre Olise à droite ? Jouer en 4-3-3 ? Là où je suis déçu, c'est que tu peux partir avec les quatre attaquants, il n'y a aucun problème. Par contre pendant la rencontre, il y a eu des choix de la part de Deschamps, notamment celui de sortir Rabiot, qui était le meilleur milieu de terrain sur la première période, parce qu'il a un jaune. Il a le droit de coacher aussi ! », a pesté Walid Acherchour, avant d'en rajouter une couche.