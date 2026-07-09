France - Maroc : Choqué par un débat sur Achraf Hakimi, Walid Acherchour quitte le plateau de l'After Foot en plein direct !

A quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde 2026 opposant l'équipe de France au Maroc, l'After Foot a bien évidemment débattu de cette rencontre. Et Walid Acherchour a été particulièrement choqué par l'avis de Kevin Diaz concernant Achraf Hakimi.
Comme en 2022 au Qatar, l'équipe de France va croiser la route du Maroc à la Coupe du monde 2026. Cette fois-ci, ce sera en quart de finale, et surtout, ce n'est absolument pas une surprise compte tenu de l'évolution qu'ont connue les Lions de l'Atlas en quatre ans. Ce choc sera notamment l'occasion pour Kylian Mbappé de croiser son grand ami Achraf Hakimi, qui va également retrouver de nombreux coéquipiers du PSG à l'image de Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué qui devrait même être son adversaire direct.
Acherchour pas convaincu par Hakimi durant cette Coupe du monde
Néanmoins, sur le plateau de l'After Foot, Walid Acherchour a tenu à rappeler qu'Achraf Hakimi ne réalisait pas une grande Coupe du monde. « Il n'est pas "pas bon", il fait ses matches parce qu'il a un gros volume de jeu, mais je trouve qu'il dénote techniquement avec le reste de l'équipe. Mais évidemment qu'Hakimi reste une menace et que c'est un super joueur, c'est comme quand on critique Mbappé ou des joueurs hors du commun, il y a des moments où on peut dire qu'ils sont un peu moins bien », a-t-il confié sur le plateau de l'émission de RMC.
«Hein ? Allez je quitte la salle»
Un avis pas totalement partagé par Kevin Diaz qui estime qu'Achraf Hakimi « n'est pas hors top 3 du Maroc » durant cette Coupe du monde. Walid Acherchour s'empresse alors de citer trois Marocains qui réalisent un meilleur Mondial que le joueur du PSG et donne le nom de Yassine Bounou et Noussair Mazraoui, avant d'être coupé par son collègue. « Non, mais déjà pour moi Mazraoui il n'est pas devant Hakimi », lance Kevin Diaz qui choque son confrère. « Hein ? Allez je quitte la salle », s'offusque Walid Acherchour qui quitte donc le plateau à quelques minutes de la fin de l'émission. Le tout dans la bonne humeur évidemment.