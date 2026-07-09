France - Maroc : Choqué par un débat sur Achraf Hakimi, Walid Acherchour quitte le plateau de l'After Foot en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde 2026 opposant l'équipe de France au Maroc, l'After Foot a bien évidemment débattu de cette rencontre. Et Walid Acherchour a été particulièrement choqué par l'avis de Kevin Diaz concernant Achraf Hakimi.

Comme en 2022 au Qatar, l'équipe de France va croiser la route du Maroc à la Coupe du monde 2026. Cette fois-ci, ce sera en quart de finale, et surtout, ce n'est absolument pas une surprise compte tenu de l'évolution qu'ont connue les Lions de l'Atlas en quatre ans. Ce choc sera notamment l'occasion pour Kylian Mbappé de croiser son grand ami Achraf Hakimi, qui va également retrouver de nombreux coéquipiers du PSG à l'image de Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué qui devrait même être son adversaire direct.

Acherchour pas convaincu par Hakimi durant cette Coupe du monde Néanmoins, sur le plateau de l'After Foot, Walid Acherchour a tenu à rappeler qu'Achraf Hakimi ne réalisait pas une grande Coupe du monde. « Il n'est pas "pas bon", il fait ses matches parce qu'il a un gros volume de jeu, mais je trouve qu'il dénote techniquement avec le reste de l'équipe. Mais évidemment qu'Hakimi reste une menace et que c'est un super joueur, c'est comme quand on critique Mbappé ou des joueurs hors du commun, il y a des moments où on peut dire qu'ils sont un peu moins bien », a-t-il confié sur le plateau de l'émission de RMC.