Estelle Denis s'en prend aux joueurs de l'équipe de France, son coup de gueule lâché sur RMC

Axel Cornic

A quelques mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps a réuni une dernière fois ses troupes à Clairefontaine, pour préparer les matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie. Mais pour le moment ce ne sont pas vraiment ces deux rendez-vous qui enflamment les débats, dans les médias comme sur les réseaux sociaux.

C’est devenu une sorte de tradition. A chaque rassemblement de l’équipe de France, l’arrivée des joueurs est scrutée de près par les photographes et les caméras. Et à chaque fois, leurs looks toujours plus extravagants font énormément parler ! Cette fois, c’est notamment Michael Olise et son bonnet XXL qui sont pointés du doigt sur les plateaux de télévision ainsi qu’à la radio.

«Ils sont ingrats» : Le malaise avec Kylian Mbappé qui agace un célèbre consultant ! https://t.co/ThzMUtwHEk — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Didier Deschamps ça m’étonnerait qu’il mette ce pull » Certains n’aiment pas du tout ce petit défilé de mode improvisé de la part des joueurs de Didier Deschamps et c’est le cas d’Estelle Denis. « Enfin, vous ne portez jamais ça dans la rue. Didier Deschamps ça m’étonnerait qu’il mette ce pull, puisque vu la taille des manches ça doit quand même trainer dans la soupe et la salade. Ils marchaient les jambes écartées car leur pantalon était trop grand ! » a-t-elle déclaré, sur le plateau de son émission Estelle Midi. « Jamais les Italiens n'arriveraient comme ça ! On n'est pas élégants, on est ridicules ! Avec des vêtements chers qui créent un décalage avec le public ! Il faut mettre un dresscode ».