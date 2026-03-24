Estelle Denis s'en prend aux joueurs de l'équipe de France, son coup de gueule lâché sur RMC

A quelques mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps a réuni une dernière fois ses troupes à Clairefontaine, pour préparer les matchs amicaux face au Brésil et à la Colombie. Mais pour le moment ce ne sont pas vraiment ces deux rendez-vous qui enflamment les débats, dans les médias comme sur les réseaux sociaux.
C’est devenu une sorte de tradition. A chaque rassemblement de l’équipe de France, l’arrivée des joueurs est scrutée de près par les photographes et les caméras. Et à chaque fois, leurs looks toujours plus extravagants font énormément parler ! Cette fois, c’est notamment Michael Olise et son bonnet XXL qui sont pointés du doigt sur les plateaux de télévision ainsi qu’à la radio.
« Didier Deschamps ça m’étonnerait qu’il mette ce pull »
Certains n’aiment pas du tout ce petit défilé de mode improvisé de la part des joueurs de Didier Deschamps et c’est le cas d’Estelle Denis. « Enfin, vous ne portez jamais ça dans la rue. Didier Deschamps ça m’étonnerait qu’il mette ce pull, puisque vu la taille des manches ça doit quand même trainer dans la soupe et la salade. Ils marchaient les jambes écartées car leur pantalon était trop grand ! » a-t-elle déclaré, sur le plateau de son émission Estelle Midi. « Jamais les Italiens n'arriveraient comme ça ! On n'est pas élégants, on est ridicules ! Avec des vêtements chers qui créent un décalage avec le public ! Il faut mettre un dresscode ».
« Il peut arriver habillé en Fraise Tagada ça ne pose pas de problème »
Mais en face d’elle, Carine Galli était plutôt de l’avis inverse, ne comprenant pas vraiment l’importance donnée au look des joueurs de l’équipe de France. « La réalité c’est que Didier Deschamps les reçoit sur le parvis de Clairefontaine et les chambre, parce que c’est un chambreur. Est-ce qu'au niveau de Clairefontaine et au niveau d’une préparation de Coupe du monde le groupe France est sérieux et concentré vers un objectif ? La réponse est oui. Du moment qu'il n'y a pas de dresscode, il peut arriver habillé en Fraise Tagada ça ne pose pas de problème » a expliqué la journaliste de RMC, avant d’évoquer justement le look de Michael Olise. « Je ne sais pas combien coute son bonnet, mais est-ce que je suis triste de ne pas pouvoir me le payer ? Non, ce n’est pas grave ! Je suis au courant qu'on ne vient pas du même monde, qu’il prend des jets privés comme moi j’achète un pain au chocolat, ce n’est pas le problème ».