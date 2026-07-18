Équipe de France : Zidane victime d’une magouille il y a cinq ans ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane s'apprête à prendre ses nouvelles fonctions de sélectionneur de l'équipe de France alors que la Coupe du Monde 2026 touchera bientôt à sa fin, un poste dont il rêve depuis plusieurs années. Daniel Riolo s'est d'ailleurs prononcé à ce sujet et assure que Zidane aurait déjà pu être nommé en 2021 après la désillusion de l'Euro cette année-là, mais il avait finalement été victime d'un arrangement entre Didier Deschamps et Noël Le Graët.

Ce n'est plus un secret pour personne, Zinedine Zidane va succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France cet été, et l'ancien entraîneur du Real Madrid va ainsi pouvoir réaliser son rêve de longue date : diriger les Bleus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Zidane a refusé toutes les propositions de poste depuis qu'il est libre sur le marché. D'ailleurs, alors que l'équipe de France avait été éliminé de l'Euro dès les 8es de finale en 2021 par la Suisse, sa nomination aurait pu se faire à ce moment-là comme l'a expliqué Daniel Riolo au micro de l'After Foot, sur RMC Sport.

« Zidane ? Il n’y a pas d’autre solution » « Zinedine Zidane en équipe de France ? Ce n’est pas le fait de savoir si c’est le meilleur ou pas. En fait, il n’y a pas d’autre solution. Pour être sélectionneur de l’équipe de France, c’est bien d’avoir une référence au passé. Deschamps était un entraîneur qui avait joué et brillé sous le maillot bleu. À partir du moment où il était devenu entraîneur et qu’en club il avait déjà vécu des expériences intéressantes et réussies, il y avait une forme de logique à le mettre sur le banc de l’équipe de France. Zidane, derrière… Quand vous avez un entraîneur qui est resté 14 ans, un mandat très long et beaucoup trop long. C’est très long et il y a très peu de sélectionneurs qui restent aussi longtemps à la tête d’une équipe », a d'abord expliqué Daniel Riolo avant d'indiquer assez clairement que Zinedine Zidane a été victime d'une magouille en 2021 après l'Euro.