«Je suis tombé dans le piège» : Maxime Lucu raconte un traumatisme avec le XV de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Maxime Lucu est passé par des moments compliqués avec le XV de France. Interrogé par L’Équipe, le capitaine des Bleus dans ce Championnat des Nations est revenu sur le déferlement de critiques subi lors du Tournoi des Six Nations en 2024, en particulier sur les réseaux sociaux.

Désigné capitaine par Fabien Galthié pour la première phase du Championnat des Nations, Maxime Lucu est passé par des moments compliqués au XV de France. Au début de l’année 2024, alors qu’Antoine Dupont a pris ses distances avec le rugby à XV pour préparer les Jeux Olympiques de Paris, le joueur de l’UBB en a profité pour le remplacer au Tournoi des Six Nations. Un mauvais souvenir pour lui.

« Le plus dur, ça a été les réseaux sociaux » « C'était dur... J'étais très content de commencer le Tournoi et on prend une énorme claque (17-38 à Marseille face à l'Irlande). Et là, tout se déchaîne derrière, sur les réseaux sociaux. Je suis tombé dans le piège », confie Maxime Lucu, dans un entretien accordé à L’Équipe. « Dans les journaux, c'étaient plus des reproches sur le jeu. Les médias, je m'en fiche, ça fait partie du jeu et à la limite, si c'est constructif et que ça me permet de progresser, poursuit l’international tricolore. Le plus dur, ça a été les réseaux sociaux. Là, c'était ma personne qui était visée, ma famille, mes proches. »