Barcola va peut-être quitter le PSG : Son prochain club annoncé par Fabrizio Romano ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que la Coupe du Monde 2026 va bientôt toucher à sa fin, Bradley Barcola va donc pouvoir se focaliser sur son avenir au sein du PSG, sur son mercato estival qui s'annonce agité. L'attaquant de l'équipe de France aurait des envies de départ, et selon les révélations de Fabrizio Romano, c'est Liverpool qui semble tenir la corde pour Barcola s'il venait à quitter le PSG.

« Mon avenir au PSG ? Pour l'instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas », confiait Bradley Barcola (23 ans) début juillet en pleine Coupe du Monde avec l'équipe de France au sujet de son avenir au PSG qui semble plus que jamais incertain. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2028, l'attaquant tricolore en aurait marre d'être considéré comme un second choix par Luis Enrique dans les grands matchs de Ligue des Champions du PSG, derrière l'indéboulonnable trio Kvaratskhelia-Doué-Dembélé. Comme le10Sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Liverpool fait le forcing pour recruter Barcola, et cette piste semble plus que jamais se confirmer.

Réunion au sommet entre Barcola et ses agents Dans une vidéo sur sa chaîne Youtube, Fabrizio Romano a fait le point sur l'évolution du feuilleton Bradley Barcola au PSG : « Barcola va rencontrer ses agents et ses agents vont parler avec le PSG. Mais il n'y a pas de négociation pour une prolongation et un départ reste possible en cas de très grosse offre. Départ possible ? Oui, mais seulement si un club vient avec beaucoup d'argent. Et Liverpool le sait très bien. Et Liverpool reste intéressé par le joueur donc il faut désormais attendre de voir ce qu'il se passera », assure le journaliste spécialisé sur le mercato.