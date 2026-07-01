Equipe de France : Une pression déjà annoncée pour Zidane avant même de remplacer Deschamps

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde, on attend à avoir Zinedine Zidane prendre la place de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Alors que l'arrivée de ZZ est attendue par tous les fans, voilà que ce qui attend l'ancien du Real Madrid ne sera pas simple. En effet, passer après Deschamps s'annonce compliqué, même pour Zidane, qui devra notamment faire avec une certaine pression.

C'est une page de l'équipe de France qui va se tourner. Après 14 ans comme sélectionneur, Didier Deschamps quittera ses fonctions à l'issue de la Coupe du monde. Pour ce qui est de son successeur, rien n'est encore officiel, mais tout le monde s'attend à ce que ce soit Zinedine Zidane qui débarque. L'ancien du Real Madrid aura donc la lourde tâche de passer après Deschamps. Journaliste pour Le Parisien, Laurent Perrin l'a expliqué, la pression sera grande sur les épaules de Zizou.

« Obtenir des résultats au moins aussi bons avec une génération de joueurs similaire » « Le successeur de Didier Deschamps aura une certaine forme de pression dans la mesure où il devra obtenir des résultats au moins aussi bons avec une génération de joueurs similaire. Kylian Mbappé (27 ans), Ousmane Dembélé (29 ans) et Michael Olise (24 ans) sont encore jeunes, comme la charnière composée par William Saliba (25 ans) et Dayot Upamecano (27 ans). Sans oublier les promesses Désiré Doué (21 ans), Bradley Barcola (23 ans) ou Rayan Cherki (22 ans) », a-t-il ainsi expliqué alors que Zinedine Zidane pourrait donc être nommé à la tête de l'équipe de France d'ici quelques semaines.