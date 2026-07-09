Equipe de France : Une annonce de Zidane concernant Deschamps révélée des années après

Axel Cornic

Après avoir été coéquipiers à la Juventus et en équipe de France, Zinedine Zidane et Didier Deschamps devraient se succéder au poste de sélectionneur, après cette Coupe du monde 2026. Et le premier semblait convaincu du succès du second il y a des années déjà, comme l’a récemment révélé Frédéric Hermel.

En place depuis 2012, Didier Deschamps a toujours été très critiqué. Ses choix tactiques ainsi que certaines décisions controversées comme avec Karim Benzema ou Antoine Griezmann, ont donné lieu à d’immenses débats. Mais voilà qu’à la fin de son aventure, puisqu’il quittera l’équipe de France à la fin de cette Coupe du monde 2026, il semble enfin faire l’unanimité.

Deschamps au sommet de sa carrière avec l’équipe de France Le sélectionneur tricolore n’a en effet jamais été félicité, que ce soit par la presse française et internationale, ou par les supporters. Il pourrait aller chercher une deuxième Coupe du monde, la troisième si on ajoute celle remportée en tant que joueur en 1998. « L'image est gravée dans la mémoire collective : Didier Deschamps, le premier Français à soulever le trophée doré de la Coupe du monde. C'était le 12 juillet 1998, à Saint-Denis, ville qui abrite le panthéon des rois de France » s’est remémoré Frédéric Hermel, dans un éditorial publié ce jeudi dans AS.