Équipe de France: Un streamer veut envoyer Kylian Mbappé sur le banc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un avis que personne n’a vu venir. Régulièrement au cœur de l’actualité après les matchs du Real Madrid, qu’il ait signé une bonne prestation ou non, Kylian Mbappé l’est une fois encore après l’élimination en quarts de finale de Ligue des champions de la Casa Blanca mercredi soir contre le Bayern Munich (3-4). Et un streamer a profité d’un live pour faire une proposition plus qu’improbable.

Au fil des années, et alors qu’il faisait plutôt l’unanimité à ses débuts à l’AS Monaco et ses premières saisons au PSG avec notamment un sacre mondial en équipe de France à l’été 2018, Kylian Mbappé est de plus en plus devenu un sujet clivant dans l’opinion publique. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain (256 réalisations) sur le point d’égaler le record d’Olivier Giroud chez les Bleus (57 buts) où il a été nommé capitaine en mars 2023 est souvent critiqué pour ses performances sur le terrain et son impact dans le collectif.

«Aujourd’hui, je suis sélectionneur de l’équipe de France, je le prends pour le faire entrer 10 minutes» Au point où ces dernières heures, alors qu’une saison blanche se dessine avec le Real Madrid, un streamer a évoqué son grand projet pour la Coupe du monde 2026 sur le sol américain (11 juin-19 juillet) : faire de Kylian Mbappé un remplaçant de luxe. « Tout postes confondus, Mbappé pour moi n’est pas top 20 mondial. Il est incomplet, il ne fait pas les retours défensifs. Si je fais un vrai classement, il n’y est pas. Intrinsèquement il a des qualités footballistiques meilleures que beaucoup d’autres joueurs, mais globalement, le joueur sur la saison n’est pas dans le top 20. Aujourd’hui, je suis sélectionneur de l’équipe de France, je le prends pour le faire entrer 10 minutes. C’est mon Sorloth, mon Gonçalo Ramos. C’est un joueur je lui dis ‘tu as 10 minutes, cavale, donne toi à fond, ne défend pas et ces 10 minutes on va les rentabiliser’. Deschamps, s’il fait la stratégie des 10 minutes, il va planter à la Coupe du monde. Il va avoir la haine et va tout arracher, il n’a plus la niaque comme avant ». a assuré le streamer Loly dans un live de Kameto.