Équipe de France : Un gros chèque lâché par Nike à l’issue de la Coupe du Monde 2026 ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Équipementier de l’équipe de France depuis 2011, Nike va permettre à la Fédération française de football de renflouer ses caisses, du moins si les Bleus parviennent à accéder jusqu’à la finale. Un bonus en ce sens est prévu dans le contrat liant les deux parties et la marque à la virgule pourrait même faire un chèque de 3M€ en cas de sacre mondial.

Vainqueure en 2018 et de nouveau finaliste en 2022, l’équipe de France a lancé sa Coupe du monde 2026 mardi par une victoire face au Sénégal (3-1), avant d’affronter ensuite l’Irak (lundi 23) et la Norvège (vendredi 26). Alors qu’ils font partie des favoris de la compétition, les Bleus ont bien évidemment l’ambition d’atteindre la finale d’un Mondial pour la troisième fois consécutive, ce qui permettrait à la Fédération française de football de recevoir un joli chèque de la part de Nike.

3M€ de bonus si l’équipe de France est championne du monde En effet, d’après les informations de L’Équipe, dans le contrat à 50M€ par ans qui les lie, un supplément de 3M€ est prévu si jamais l’équipe de France est sacrée championne du monde. Si les Bleus atteignent la finale sans la remporter, alors la FFF percevrait tout de même 1M€. Ce qui était déjà le cas il y a quatre ans au Qatar, ainsi qu’en Russie en 2018, mais à ce moment-là, Nike et la Fédération s’était entendus autour d’une prime de 2M€ et 500 000€ en cas de finale.