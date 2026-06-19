Equipe de France - Coupe du monde : 30 ans après, Eric Di Meco a toujours des regrets

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui consultant, Eric Di Meco a connu une belle carrière de joueur. Ayant porté le maillot de l'OM notamment, il a également connu les joies de l'équipe de France. Celui qui était défenseur a totalisé 23 capes avec les Bleus, dont la dernière en juin 1996. Mais voilà que 30 ans après, Di Meco a encore un regret qui le ronge : ne pas avoir disputer de Coupe du monde avec son pays.

Actuellement, l'équipe de France est l'une des meilleures nations du monde et prétend clairement à la victoire finale en Coupe du monde. Mais voilà que ça n'a pas toujours été le cas pour les Bleus. En effet, il y a quelques années de cela, c'était plus difficile pour la sélection. Ainsi, en 1990 et 1994, la France n'avait pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde. Au grand dam d'Eric Di Meco qui n'aura jamais joué cette compétition avec les Bleus, lui qui compte 23 sélections.

« Ça pique un peu quand même » Pour beaucoup, représenter son pays à une Coupe du monde est un objectif à atteindre, mais voilà que pour Eric Di Meco, ça n'a pas pu être possible. Et voilà que 30 ans après son départ match en équipe de France, ça reste encore difficile à digérer pour lui. « Est-ce toujours un regret de ne pas avoir joué de Coupe du monde ? Si je m'amuse à regarder en arrière, ça pique un peu quand même, la Coupe du monde c'est autre chose. J'ai commencé en Bleu en 1989, mes meilleures années étaient entre 93 et 95 et on a raté les éditions 90 et 94... », a dit l'ex-joueur de l'OM pour La Provence.