Equipe de France : Rothen a une solution pour Zaïre-Emery, mais Deschamps «n'a pas envie»

Amadou Diawara

Depuis le lancement de la Coupe du Monde 2026, Warren Zaïre-Emery n'a pas encore été utilisé par Didier Deschamps. En effet, le milieu de terrain de l'équipe de France n'a pas joué une seule minute face au Sénégal ou à l'Irak. D'après Jérôme Rothen, le sélectionneur tricolore doit mettre Warren Zaïre-Emery en concurrence avec Malo Gusto et Jules Koundé dans le couloir droit.

Époustouflant sous les couleurs du PSG lors de la saison 2025-2026, que ce soit en tant que milieu de terrain ou au poste d'arrière droit, Warren Zaïre-Emery a été logiquement convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026. Toutefois, le crack de 20 ans est resté sur le banc des remplaçants lors des deux premières journées de la phase de groupes de la compétition (contre le Sénégal et face à l'Irak). Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Jérôme Rothen a affirmé que Didier Deschamps ferait mieux de mettre Warren Zaïre-Emery en concurrence avec Malo Gusto et Jules Koundé pour la suite du Mondial.

«J'aurais intégré une concurrence en plus, c'est à dire Zaïre-Emery» « Quand tu fais une compétition comme ça, quand un groupe se met en place, tu sais pertinemment quel rôle tu vas avoir. Tu as ceux qui partent comme des titulaires, parce que Didier Deschamps leur fait confiance. Il a son XI type, et c'est l'équipe qui a joué le premier match. Et tu as trois ou quatre joueurs qui peuvent rentrer dans ce XI si des mecs ne sont pas en forme, s'il y a des pépins physiques ou pour la concurrence qu'il faut mettre en place. Tu peux remplacer Doué par Barcola. Au milieu, on a eu la confirmation, je ne suis pas sûr que Didier en soit au point de mettre une concurrence, mais pour moi, Koné est une vraie alternative au duo Rabiot-Tchouameni », a jugé Jérôme Rothen, avant de poursuivre son raisonnement.