Equipe de France : Rayan Cherki victime d’une injustice depuis le début de la Coupe du monde 2026 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Rayan Cherki a été appelé par Didier Deschamps pour disputer cette Coupe du monde avec l’équipe de France. Malgré tout son talent, depuis le début de la compétition, le milieu offensif doit se contenter d’entrées en jeu. Des minutes par ci par là qui peinent toutefois à convaincre. Alors que Cherki est la cible de certaines critiques, voilà que de tels commentaires seraient injustes.

Forcément, au milieu de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise, il est difficile de se faire une place dans l’attaque de l’équipe de France pour Rayan Cherki. Dans cette Coupe du monde, le joueur de Manchester City a donc toujours commencé sur le banc de touche avant ensuite de renter en jeu plus ou moins longtemps. C’était alors à Cherki de montrer qu’il méritait plus que ce statut de remplaçant mais voilà qu’il n’a pas forcément convaincu les observateurs. Mais a-t-il pour autant été critiqué à raison ?

« Je pense que c’est injuste le traitement qu’on a sur Cherki » Au micro de RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur le cas Rayan Cherki. C’est ainsi qu’il a confié sur le joueur de l’équipe de France pendant cette Coupe du monde : « Je pense que c’est injuste le traitement qu’on a sur Cherki depuis le début de la Coupe du monde. Il y a des gestes superflus sur des matchs de préparation qui m’embêtent parce que par moment il ne les faisait pas avec Manchester City et Guardiola. Mais là je trouve qu’on est très dur sur les entrées en jeu ».