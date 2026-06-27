Coupe du monde 2026 : «Ça fait un peu peur…», même Zlatan Ibrahimovic craint l’équipe de France !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Consultant sur Fox Sports pendant la Coupe du monde 2026, Zlatan Ibrahimovic s’est dit impressionné par l’équipe de France, après sa victoire face à la Norvège (4-1) vendredi. Une équipe qu’il voit comme la favorite de la compétition, alors que les Bleus seront opposés à la Suède en 16es de finale.

Après ses trois victoires en phase de groupes face au Sénégal (3-1), à l’Irak (3-0) et à la Norvège (4-1), l’équipe de France a convaincu Zlatan Ibrahimovic. Déjà élogieux envers les Bleus depuis le début de la Coupe du monde 2026, l’ancien attaquant du PSG et international suédois (122 sélections, 62 buts), consultant pour Fox Sports, aux côtés de Thierry Henry, pendant la compétition les voit comme les grands favoris, mais attention à l’excès de confiance.

« Ils ont les meilleures chances de tout gagner » « Tout peut arriver, c’est la phase à élimination directe et ils ne devraient pas faire preuve d’excès de confiance. Mais si vous regardez les trois matchs, ils ont l’effectif le plus profond », a déclaré Zlatan Ibrahimovic sur le plateau de Fox Sports. « Les joueurs brillent. Les Parisiens ont brillé aujourd’hui. Le gardien a fait des arrêts, il brille aussi. C’est une équipe complète. Ça dépend d’eux, ça dépend de ce qu’ils veulent. S’ils le veulent, ils peuvent gagner. Ils ont les meilleures chances de tout gagner. »

« Il n’y a pas pas qu’une star, mais plusieurs » « Aussi, vous aimez les voir jouer », a poursuivi Zlatan Ibrahimovic, estimant que l’équipe de France n’a « pas qu’une star, mais plusieurs, qui combinent ensemble désormais. Thierry (Henry) voulait voir jouer Michael Olise en 10, et c’est le cas. Ousmane Dembélé est sur l’aile. Ils tirent le meilleur de leurs qualités maintenant. Ce n’est pas simple de faire jouer toutes ces stars. C’est le plus dur pour un entraîneur, les faire jouer ensemble, les faire travailler ensemble… Ils sont connectés. » Il a également salué la prestation de Mike Maignan, ainsi que celle de Manu Koné qui « a fait le même boulot » qu’Adrien Rabiot, son joueur à l’AC Milan.