Equipe de France - Mbappé victime d'insultes racistes : La position ferme de Deschamps

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France est solidaire de Kylian Mbappé. Que ce soit l'adjoint de Didier Deschamps : Guy Stéphan, les joueurs qui sont intervenus sur les réseaux sociaux ou bien ceux qui se sont livrés à la presse à l'instar de Dayot Upamecano. Après la FFF et l'ONU, le sélectionneur des Bleus a été interrogé lors du point presse de mercredi, mais n'a souhaité donner que des nouvelles de Mbappé refusant de commenter cette polémique.

Ce jeudi 9 juillet, 20 ans jour pour jour après la finale du Mondial 2006 perdue contre l'Italie (1-1 puis 3-5 aux tirs au but), l'équipe de France dispute un quart de finale de Coupe du monde face au Maroc. Soit 5 jours après le 1/8ème de finale sous tension entre les Bleus et le Paraguay (1-0). La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla s'est par la suite servie d'une vidéo où Kylian Mbappé passait devant le gardien Orlando Gill qui lui tendait la main au coup de sifflet final afin de tenir des propos racistes à l'encontre du capitaine des Bleus. « Espèce d'imbécile, tu n'as même pas appris à écrire. Au lieu de boire de lait de ta mère, tu suçais des noix de coco et les êtres les plus instruits que tu aies jamais entendus étaient des chimpanzés. Tu aurais dû montrer le doigt d'honneur, Orlando Gill, moi je le fais au Sénat et il ne se passe rien ».

«La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire» Lundi soir, quelques heures après avoir pris connaissance de ce post X de la sénatrice paraguayenne, Kylian Mbappé lui a répondu en publiant le message suivant sur le réseau social. « Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle, la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde ». La Fédération française de football est elle aussi montée au créneau, promettant une attaque en justice à Celeste Amarilla. « Les propos racistes de la Sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme ailleurs. La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire ».