France/Maroc : Quand Kylian Mbappé et Achraf Hakimi planifiaient leurs vacances en pleine Coupe du monde 

Ce jeudi 9 juillet, l'équipe de France et le Maroc s'affrontent en quarts de finale de la Coupe du monde afin de rejoindre le dernier carré de la compétition. Une opposition qui marquera notamment l'affrontement entre les deux amis : Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Anciens coéquipiers au PSG, ils se sont déjà retrouvés face-à-face il y a 4 ans lors de la demi-finale du Mondial entre la France et le Maroc. De quoi donner lieu à des discussions particulières.
Après le Paraguay, c'est donc le Maroc qui va se dresser sur la route de l'équipe de France à la Coupe du monde. Si les joueurs de Didier Deschamps veulent rejoindre le dernier carré de la compétition pour affronter potentiellement l'Espagne, il va donc falloir se défaire des Lions de l'Atlas. 4 ans plus tard, les deux nations se retrouvent. En effet, à la Coupe du monde 2022, la France et le Maroc s'étaient affrontés en demi-finale et les Bleus l'avaient alors emporté (2-0) grâce à des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani.
« On a organisé nos vacances »
Lors de ce France-Maroc en 2022, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, alors coéquipiers au PSG, se retrouvaient face-à-face. Les deux amis étaient adversaires d'un soir et voilà qu'au beau milieu de la pelouse, en pleine demi-finale d'une Coupe du monde... ils ont planifié leurs vacances ensemble. En effet, invité de The Bridge il y a quelques mois, Mbappé avait raconté : « Le pire match contre Hakimi c’était la demi-finale de Coupe du monde. On a fait que parler pendant 1h30. On se dit quoi ? On a organisé nos vacances. Après il me disait : « Toi qui est venu ? Ta famille ? » ».
« Tout le monde a déjà préparé ses vacances au bureau »
Auprès de So Foot Club, Kylian Mbappé avait également raconté sur ce moment particulier avec Achraf Hakimi qu'il va donc retrouver à la Coupe du monde 2026 : « Ça arrive souvent d’avoir ce genre de conversations avec un adversaire en plein match ? Ça arrive parce que c’est un ami proche ! Mais on ne joue pas tous les jours contre des amis proches en Coupe du monde. On jouait ensemble. Quand on se retrouve avec un ami, on ne peut pas faire semblant de ne pas se connaitre. On arrive à faire la part des choses. Vous parlez de votre vie au bureau ? Eh ben moi, mon bureau, c’est la demi-finale de la Coupe du monde. (Rires) C’est pas très différent du commun des mortels : tout le monde a déjà préparé ses vacances au bureau ».