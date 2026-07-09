France/Maroc : Quand Kylian Mbappé et Achraf Hakimi planifiaient leurs vacances en pleine Coupe du monde 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce jeudi 9 juillet, l'équipe de France et le Maroc s'affrontent en quarts de finale de la Coupe du monde afin de rejoindre le dernier carré de la compétition. Une opposition qui marquera notamment l'affrontement entre les deux amis : Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Anciens coéquipiers au PSG, ils se sont déjà retrouvés face-à-face il y a 4 ans lors de la demi-finale du Mondial entre la France et le Maroc. De quoi donner lieu à des discussions particulières.

Après le Paraguay, c'est donc le Maroc qui va se dresser sur la route de l'équipe de France à la Coupe du monde. Si les joueurs de Didier Deschamps veulent rejoindre le dernier carré de la compétition pour affronter potentiellement l'Espagne, il va donc falloir se défaire des Lions de l'Atlas. 4 ans plus tard, les deux nations se retrouvent. En effet, à la Coupe du monde 2022, la France et le Maroc s'étaient affrontés en demi-finale et les Bleus l'avaient alors emporté (2-0) grâce à des buts de Théo Hernandez et Randal Kolo Muani.

« On a organisé nos vacances » Lors de ce France-Maroc en 2022, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, alors coéquipiers au PSG, se retrouvaient face-à-face. Les deux amis étaient adversaires d'un soir et voilà qu'au beau milieu de la pelouse, en pleine demi-finale d'une Coupe du monde... ils ont planifié leurs vacances ensemble. En effet, invité de The Bridge il y a quelques mois, Mbappé avait raconté : « Le pire match contre Hakimi c’était la demi-finale de Coupe du monde. On a fait que parler pendant 1h30. On se dit quoi ? On a organisé nos vacances. Après il me disait : « Toi qui est venu ? Ta famille ? » ».