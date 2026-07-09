Mercato - Le PSG est passé à l'action pour un joueur de l'équipe de France : «Il y a déjà eu des propositions...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actif dans le sens des départs jusqu'à présent lors de ce mercato estival, le PSG avance également ses pions en coulisses pour ce qui est des arrivées. En cette intersaison, le club de la capitale veut offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Et l'une d'entre elles pourrait bien se nommer Maghnes Akliouche, le PSG étant visiblement passé à la vitesse supérieure pour le joueur de l'AS Monaco et de l'équipe de France.

Dans l'optique d'aller chercher une troisième Ligue des Champions, le PSG compte bien se renforcer cet été. Et voilà que Maghnes Akliouche pourrait notamment faire partie de ceux qui vont rejoindre l'effectif de Luis Enrique. Aux dernières nouvelles, l'international français de l'AS Monaco se serait mis d'accord avec le club de la capitale pour un contrat de 5 ans. Le PSG doit désormais trouver un terrain d'entente avec le club de la Principauté et voilà que les manoeuvres auraient débuté en ce sens.

« C'est un dossier que veulent faire Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi » Au micro de RMC lors de l'After Foot, Fabrice Hawkins a un oeil sur le dossier Maghnes Akliouche/PSG. C'est alors que le journaliste a expliqué : « Akliouche, c'est de plus en plus chaud ? Oui. Ça fait un moment qu'il veut venir Maghnes Akliouche. Il voulait venir déjà la saison passée, mais il n'y avait pas de place dans l'effectif. Là, je pense qu'il y a des places qui vont se libérer, qui sont en train de se libérer. Il y a deux infos, la première c'est l'accord trouvé entre le PSG et Akliouche pour un contrat de 5 ans, les discussions sont désormais ouvertes, il y a déjà eu des propositions de la part du PSG en direction de Monaco. Ça négocie vraiment et c'est un dossier que veulent faire Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi ».