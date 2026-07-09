Équipe de France : Marco Materazzi déclare sa flamme… à Raymond Domenech !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grand protagoniste de la finale de la Coupe du monde 2006 opposant l’Italie à l’équipe de France (1-1 a.p., 5-3 aux t.a.b), l’ancien défenseur Marco Materazzi s’est montré très élogieux à l’égard de Raymond Domenech, présent sur le banc des Bleus à cette époque.

Le 9 juillet 2006, l’équipe de France disputait la deuxième finale de son histoire en Coupe du monde. Un souvenir malheureux pour les supporters tricolores qui avaient vu leurs joueurs s’incliner face à l’Italie à l’issue d’une séance de tirs au but (1-1 a.p., 5-3 aux t.a.b). La rencontre reste dans les mémoires pour le coup de boule de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi, interrogé en longueur par le magazine France Football.

Materazzi revient sur le coup de boule de Zidane « Je ne suis pas un saint, mais Zidane non plus, vu que ce n'était pas son premier geste, a notamment expliqué l’ancien défenseur italien. Souvenez-vous son expulsion en 1998 (contre l'Arabie saoudite). Mais, pour moi, ce sont des choses qui restent sur le terrain, ça aurait été tout à son honneur qu'il me serre la main après le match et on en serait restés là. J'avais même plus à perdre, parce que j'aurais été dépeint comme le fautif, je serais resté le méchant et lui, serait devenu le seigneur. » Au cours de l’entretien, Marco Materazzi n’a pas manqué de saluer Raymond Domenech, l’ancien sélectionneur des Bleus.