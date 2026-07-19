Équipe de France : Le nouveau record de Kylian Mbappé à la Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Si l’équipe de France n’a pas réussi à aller au bout de cette Coupe du monde 2026, avec une élimination contre l’Espagne et une défaite face à l’Angleterre pour la troisième place, Kylian Mbappé a néanmoins marqué l’histoire du Mondial. Le capitaine des Bleus s’est d’ailleurs offert un nouveau record de précocité dans la compétition.

L’équipe de France espérait disputer une troisième finale de Coupe du monde consécutive cette année. Mais finalement, le parcours des Bleus s’est arrêté en demi-finale pour la dernière compétition officielle de Didier Deschamps sur le banc tricolore. Kylian Mbappé et ses partenaires se sont d’ailleurs inclinés contre l’Angleterre ce samedi (4-6), match comptant pour la troisième place. Mais malgré cette défaite, l’attaquant du Real Madrid s’est offert un nouveau record au Mondial.

Kylian Mbappé s'offre un nouveau record de précocité à la Coupe du monde Kylian Mbappé a en effet disputé sa 22e rencontre de Coupe du monde de sa carrière. Aucun joueur n’avait atteint un tel total avant l’âge de 30 ans avant la star de 27 ans comme le rapporte Foot Mercato. Cette défaite contre l’Angleterre constituait également sa 20e titularisation dans la compétition. L’ancien du PSG a ainsi égalé Hugo Lloris avec quelques années d’avance, et a établi un nouveau record de précocité en Mondial.