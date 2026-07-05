Équipe de France - Le jour où Deschamps a recadré ses joueurs : «Il nous a démontés»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent à la tête de l'équipe de France depuis quatorze ans, Didier Deschamps est passé par toutes les émotions dans sa fonction de sélectionneur. Et en 2013, alors que les Bleus étaient très mal embarqués en barrage pour une qualification à la Coupe du Monde 2014, Mathieu Valbuena se souvient d'un coup de gueule mémorable de la part de Deschamps dans le vestiaire.

Les faits remontent au mois de novembre 2013, alors que l'équipe de France était obligée de passer par un barrage face à l'Ukraine afin de valider son ticket pour la Coupe du Monde au Brésil six mois plus tard : au match aller, à Kiev, les hommes de Didier Deschamps s'étaient inclinés sur le score de 2-0 en affichant un visage très préoccupant. Fortement remonté contre la prestation de ses joueurs, le sélectionneur de l'équipe de France avait alors poussé un énorme coup de gueule en interne comme l'a expliqué Mathieu Valbuena dans les colonnes de L'EQUIPE.

« Il nous a démontés, mais démontés ! » L'ancien milieu offensif des Bleus se remémore ce craquage légendaire de Didier Deschamps : « Les coups de gueule de Deschamps pendant la Coupe du Monde 2014 ? Il n'y en a pas eu beaucoup, sincèrement. Non, le gros coup de gueule, ç'a été après le premier match contre l'Ukraine en barrages. Après le match, d'abord, mais aussi le lendemain, quand on est rentrés. Il nous a démontés, mais démontés ! Il nous a fracassés ! Il nous a dit : "Mais c'est ça l'image que vous voulez laisser ? Il y a toutes vos familles qui vous attendent au Brésil et vous, vous faites ça !" Il avait raison », indique Valbuena.