Equipe de France : L'appelé surprise pour la Coupe du monde ? Jean-Philippe Mateta interpelle Deschamps juste avant la liste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l’équipe de France lancera sa Coupe du monde le 16 juin prochain avec une rencontre face au Sénégal, il y aura un premier grand rendez-vous dans quelques jours. En effet, le 14 mai, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués chez les Bleus. La grande échéance approche et Jean-Philippe Mateta en a profité pour envoyer un message au sélectionneur.

D’ici une semaine, Didier Deschamps fera une grande annonce attendue par de nombreux joueurs. En effet, le 14 mai, le sélectionneur de l’équipe de France donnera les noms convoqués pour disputer la Coupe du monde cet été. DD fera alors des heureux, mais aussi des déçus. Etant donné qu’il n’y aura pas de la place pour tout le monde, ils seront plusieurs à rester sur la touche. Dans quel camp se situera Jean-Philippe Mateta, qui compte 3 sélections en équipe de France mais qui a été absent lors du dernier rassemblent pour cause de blessure ?

« J'y pensais tous les jours quand j'étais blessé » Après avoir joué les Jeux Olympiques en 2024, Jean-Philippe Mateta pourrait donc représenter encore une fois l’équipe de France lors d’un grand rendez-vous. Didier Deschamps fera-t-il alors appel à l’attaquant de Crystal Palace ? A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Mateta a confié : « La Coupe du monde ? J'y pensais tous les jours quand j'étais blessé et je vais tout faire pour y arriver, en montrant sur le terrain que je suis prêt, en bossant comme un acharné. C'est différent des JO 2024 (médaille d'argent avec la France), déjà parce que je n'ai vraiment pas le même statut dans le groupe, puis parce que c'est le rendez-vous des meilleurs joueurs du monde ».