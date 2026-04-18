Équipe de France : Kylian Mbappé n’a plus sa place aux côtés de Dembélé et les autres ? La sortie qui fait parler sur Twitch !

L'équipe de France sans Kylian Mbappé dans le onze de départ pour conclure les actions offensives des Bleus à la Coupe du monde ? C'est la proposition que personne n'a vu venir d'un streamer sur Twitch. La cause est assez simple selon lui, il ne fait plus partie du gratin mondial lui garantissant une place de titulaire contrairement à Ousmane Dembélé notamment.
40 buts avec le Real Madrid toutes compétitions confondues. Une réalisation supplémentaire en équipe de France face au Brésil fin mars pour plus que jamais être sur les talons du record de buts d'Olivier Giroud en équipe de France (57). Et pourtant, Kylian Mbappé ne fait plus office d'évidence dans l'esprit d'un streamer. Présent sur le live de Kameto sur Twitch, Loly a proposé une révolution assez folle en marge de la Coupe du monde à venir (11 juin-19 juillet) : faire du capitaine de l'équipe de France un remplaçant.
«Deschamps, s’il fait la stratégie des 10 minutes, il va planter à la Coupe du monde»
« Tout postes confondus, Mbappé pour moi n’est pas top 20 mondial. Il est incomplet, il ne fait pas les retours défensifs. Si je fais un vrai classement, il n’y est pas. Intrinsèquement il a des qualités footballistiques meilleures que beaucoup d’autres joueurs, mais globalement, le joueur sur la saison n’est pas dans le top 20 », a commenté Loly avant d'entrer dans le vif du sujet vis-à-vis de son projet de grand remplacement de la star de l'équipe de France. « Aujourd’hui, je suis sélectionneur de l’équipe de France, je le prends pour le faire entrer 10 minutes. C’est mon Sorloth, mon Gonçalo Ramos. C’est un joueur je lui dis ‘tu as 10 minutes, cavale, donne toi à fond, ne défend pas et ces 10 minutes on va les rentabiliser’. Deschamps, s’il fait la stratégie des 10 minutes, il va planter à la Coupe du monde. Il va avoir la haine et va tout arracher, il n’a plus la niaque comme avant ».
Pas de quoi changer quelque chose en équipe de France
Il demeure peu probable cependant que quand bien même ce message parvienne aux oreilles de Didier Deschamps que le sélectionneur prenne ne serait-ce que la peine de le prendre en considération. En public, Deschamps n'a cessé de soutenir Kylian Mbappé même lorsque ce dernier connaissait des coups d'arrêt sportivement parlant. Et pour sa dernière Coupe du monde aux commandes des Bleus, « DD » ne devrait prendre aucun risque avec son capitaine qui a de fortes chances d'être à la pointe de l'attaque au Mondial soutenu par Ousmane Dembélé, Michael Olise et un autre attaquant.