Kylian Mbappé puni par le Real Madrid ? La presse espagnole fait une révélation !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans la tourmente en ce moment au Real Madrid, Kylian Mbappé a fait son retour sur la pelouse face au Real Oviedo jeudi soir sous les sifflets du Santiago Bernabéu. L'attaquant français aurait voulu retrouver la compétition lors du Clasico, perdu par ses coéquipiers dimanche dernier. La presse espagnole apporte de nouvelles informations quant à son forfait jugé surprenant.

Le week-end dernier, il était prévu que Kylian Mbappé rentre en cours de jeu face au FC Barcelone comme il l'a fait face au Real Oviedo jeudi. Mais l'attaquant français a dû déclarer forfait en raison d'une gêne physique ressentie lors de l'entraînement de la veille de match. Mais la raison serait bien différente d'après les informations de AS.

Kylian Mbappé voulait jouer le Clasico Le journal espagnol révèle ce vendredi que Kylian Mbappé voulait absolument disputer le Clasico avec ses coéquipiers et que l'annonce de son forfait n'était pas forcément son souhait. En effet, AS ajoute qu'il a appris qu'il ne ferait pas partie du onze de départ pour affronter le FC Barcelone lors de la séance d'entraînement et cela ne lui a pas plu du tout. Il a quitté la séance vers la fin en prétextant une gêne et l'annonce de son forfait est tombée ensuite. De quoi se poser des questions sur ce choix d'Alvaro Arbeloa...