Équipe de France - «Il mérite d’être testé» : Une grosse surprise est réclamée avec Zaïre-Emery !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En grande forme avec le PSG en ce moment, Warren Zaïre-Emery devrait bien faire partie de la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain pourrait toutefois connaître un changement par rapport à son poste au vu des qualités montrées en défense avec le PSG récemment. Pierre Ménès pense qu'il faut explorer cette piste.

Milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery a été aligné en défense sur le côté droit face au Bayern Munich à la place d'Achraf Hakimi, forfait pour le match retour . Le jeune Français est régulièrement aligné à ce poste où il présente d'excellentes qualités et cela pourrait faire partie des pistes à explorer pour Didier Deschamps lors de la Coupe du monde. Pierre Ménès testerait bien cette option.

Gros changement en vue pour Zaïre-Emery ? Avec déjà 10 sélections au compteur en Equipe de France à seulement 20 ans, Warren Zaïre-Emery aurait a priori toute sa place dans l'effectif de Didier Deschamps au vu de son niveau. Mais pour Pierre Ménès, il serait même intéressant de l'aligner au poste d'arrière droit. « Zaïre-Emery mérite d’être testé au poste d’arrière droit en équipe de France. Il va y avoir des matchs de préparation. J’espère que Didier Deschamps va le tenter parce que c’est vrai que Koundé fait une saison très moyenne et que Malo Gusto est aussi pris dans la tourmente à Chelsea. Je pense que niveau impact défensif et physique, Zaïre-Emery leur est supérieur » déclare l'ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube.