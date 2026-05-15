Equipe de France : Deschamps fait un malheureux pour la Coupe du monde, «il a le droit de m'en vouloir»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il n'y aura pas de troisième compétition de suite avec l'équipe de France pour Eduardo Camavinga. Après le Mondial 2022 et l'Euro 2024, le milieu de terrain du Real Madrid a été mis de côté par Didier Deschamps pour la Coupe du monde qui approche. Sportivement, il n'a pas répondu présent, mais se trouve dans son bon droit d'éprouver un ressentiment à l'égard du sélectionneur.

Le moment tant attendu par bien des amoureux du football français et des inconditionnels de l'équipe de France est arrivé jeudi soir. Par le biais du journal de 20 heures de TF1, Didier Deschamps a communiqué sa liste de 26 joueurs qui participeront à la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada entre le 11 juin et le 19 juillet prochain. Un groupe avec trois gardiens, neuf défenseurs, autant d'attaquants et seulement cinq milieux de terrain.

«Je comprends son énorme déception ce soir» Eduardo Camavinga, qui avait pourtant participé aux deux dernières compétitions de l'équipe de France à l'Euro 2024 et le Mondial 2022, ne va pas vivre son troisième tournoi avec les Bleus. Didier Deschamps lui a préféré Adrien Rabiot, Manu Koné, N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery. Face au journaliste Gilles Bouleau sur TF1, Didier Deschamps a compati dans la déception du milieu de terrain de 23 ans du Real Madrid. « J'imagine sa déception. Cama sort d'une saison difficile où il a moins joué et a aussi eu des blessures. C'est un joueur qui est venu très tôt avec nous. J'ai des choix à faire, une structure de liste aussi à répartir avec les défenseurs, les milieux et les attaquants. Mais je comprends son énorme déception ce soir ».