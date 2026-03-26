Equipe de France - Daniel Riolo : Raymond Domenech remonté, il voulait lui faire «un procès» !

On le sait désormais, Daniel Riolo n'a pas sa langue dans sa poche et ses interventions au micro de RMC font parler énormément parler. Mais voilà que ceux visés par les coups de gueule du journaliste ne le prennent pas tout le temps très bien. Ça a été le cas de Raymond Domenech. Au point de lui faire un procès ?
Si l'équipe de France est aujourd'hui dirigée par Didier Deschamps, il y a quelques années, on pouvait notamment retrouver un certain Raymond Domenech à cette même position. Le technicien s'est retrouvé à la tête des Bleus de 2004 à 2010. Le fait est qu'il n'a toutefois pas laissé un très grand souvenir. D'ailleurs, les critiques ont souvent été nombreuses et régulières à l'encontre de Domenech et Daniel Riolo a été l'un de ses détracteurs.
Domenech pris pour cible par Riolo
A l'antenne de RMC, Daniel Riolo multiplie les coups de gueule. Et Raymond Domenech en a donc fait les frais du temps où il était sélectionneur de l'équipe de France. Mais voilà que ce que pouvait dire le journaliste ne passait pas inaperçu auprès de celui qui était visé. En effet, Domenech était bien au courant et cela l'agaçait même. François Manardo, ancien chef de presse de la FFF, a d'ailleurs raconté une anecdote à ce propos à l'occasion de son passage dans l'After Foot ce mercredi soir.
« Je vais voir avec mon avocat »
« Mon rapport à l’After et mon souvenir est double et lié à la FFF. Mon premier c’est qu'on avait une revu de presse tous les jours et on n’avait pas les extraits radio, donc quand que le sélectionneur de l’époque, un de ceux que j’ai connus, Raymond Domenech, venait me voir en disant : « il y a un extrait radio, je ne sais pas si je vais faire un procès parce que Riolo qu’est-ce qu'il a balancé dans l’émission, je vais voir avec mon avocat ». On écoutait l’extrait et on se disait ouais là peut-être ou non », a ainsi pu expliquer François Manardo concernant Daniel Riolo et Raymond Domenech.