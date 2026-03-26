Equipe de France - Daniel Riolo : Raymond Domenech remonté, il voulait lui faire «un procès» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On le sait désormais, Daniel Riolo n'a pas sa langue dans sa poche et ses interventions au micro de RMC font parler énormément parler. Mais voilà que ceux visés par les coups de gueule du journaliste ne le prennent pas tout le temps très bien. Ça a été le cas de Raymond Domenech. Au point de lui faire un procès ?

Si l'équipe de France est aujourd'hui dirigée par Didier Deschamps, il y a quelques années, on pouvait notamment retrouver un certain Raymond Domenech à cette même position. Le technicien s'est retrouvé à la tête des Bleus de 2004 à 2010. Le fait est qu'il n'a toutefois pas laissé un très grand souvenir. D'ailleurs, les critiques ont souvent été nombreuses et régulières à l'encontre de Domenech et Daniel Riolo a été l'un de ses détracteurs.

CAN 2025 : La solution de Domenech pour sortir de «la crise» entre le Sénégal et le Maroc https://t.co/44d9krqGEs — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

Domenech pris pour cible par Riolo A l'antenne de RMC, Daniel Riolo multiplie les coups de gueule. Et Raymond Domenech en a donc fait les frais du temps où il était sélectionneur de l'équipe de France. Mais voilà que ce que pouvait dire le journaliste ne passait pas inaperçu auprès de celui qui était visé. En effet, Domenech était bien au courant et cela l'agaçait même. François Manardo, ancien chef de presse de la FFF, a d'ailleurs raconté une anecdote à ce propos à l'occasion de son passage dans l'After Foot ce mercredi soir.