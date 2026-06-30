Équipe de France - «Ce n’était pas le moment» : Le jour où Zidane a été mis à la porte du vestiaire

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En équipe de France, Zinedine Zidane ne s'est pas seulement bâti une réputation dans l'hexagone au fil de sa carrière qui s'est étendue sur 18 ans. En Europe voire à l'échelle planétaire grâce à ses prestations avec les Bleus et ses campagnes publicitaires, Zidane s'st hissé au rang d'icône. Et un soir d'été 2006, les Brésiliens en ont fait les frais donnant naissance à une situation assez dingue racontée par Ronaldo dans le vestiaire de la Seleçao.

Le 1er juillet 2006 reste un jour spécial pour les amoureux de l'équipe de France. Huit ans après le premier sacre mondial des Bleus, la sélection tricolore retrouvait le Brésil. Cette fois-ci, ce fut à la Commerzbank-Arena de Francfort et non au Stade de France à Saint-Denis. Pour sa dernière Coupe du monde avant sa retraite, Zinedine Zidane signait une partition qui est restée dans la mémoire collective tant pour les Français que les Brésiliens.

«Le fameux sombrero... Il était vraiment inspiré» Un maestro sur la pelouse qui délivrait la seule et unique passe décisive de sa carrière à Thierry Henry pour cette victoire de l'équipe de France sur le score d'un but à zéro. Sombrero, roulette, passement de jambes, jongles, Zidane a tout fait à la Seleçao. Son ami et adversaire du jour Ronaldo se souvient. « Comment l'avez-vous trouvé sur le terrain ce jour-là ? Je l'ai vu comme le joueur de classe mondiale qu'il était. Il a livré une performance absolument exceptionnelle, au plus haut niveau technique qu'on puisse imaginer... C'était une démonstration vraiment magistrale. Il vous a même fait un coup du sombrero... (Il coupe.) Oui, le fameux sombrero... Il était vraiment inspiré et ce n'est pas pour rien que son match est considéré comme l'une des plus grandes performances individuelles de l'histoire de la Coupe du monde ».