Équipe de France - «Ça fait 10 ans qu’il attend» : Didier Deschamps poussé au départ par Zinedine Zidane ?

Alors que son nom devrait être officialisé d’ici à la fin du mois de juillet, Zinedine Zidane deviendra très bientôt le sélectionneur de l’équipe de France, à la place de Didier Deschamps. Un poste qu’il convoite depuis un moment, puisque, selon le journaliste Dominique Grimault, cela fait 10 ans qu’il attend d’avoir les rênes des Bleus.
« J’ai décidé que ça devait s’arrêter. » Après la petite finale de la Coupe du monde 2026 perdue face à l’Angleterre (4-6), Didier Deschamps s’est arrêté au micro de M6 afin d’expliquer les raisons de son départ. Un choix qu’il a fait « pour le bien de l’équipe de France » et non le sien, en raison d’un « environnement devenu tellement irrespirable », estimant que « c’était beaucoup mieux » une fois que son départ a été annoncé.
« J’aurais pu, avant la Coupe du monde, pendant, prendre une décision »
« J’aurais pu, je n’ai pas voulu. J’aurais pu, avant la Coupe du monde, pendant, prendre une décision. Non, parce que je respecte trop l’équipe de France », a même ajouté Didier Deschamps. Il faut dire que cela fait un moment qu’un candidat à sa succession est régulièrement évoqué : Zinedine Zidane. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, cela fait plusieurs années qu’il attend de voir le banc de l’équipe de France se libérer.
« Ça fait 10 ans que Zidane souhaite prendre l’équipe de France en main »
« Ça ne va être une surprise pour personne. Vous savez, ça fait 10 ans que les oreilles de Deschamps sifflent, du nom de Zidane. Ça fait 10 ans que Zidane souhaite prendre l’équipe de France en main », a expliqué le journaliste Dominique Grimault dans L’Heure des Pros sur Europe 1. « Ça y est, on lui offre, il n’y a pas d’autre choix, Deschamps n’a pas d’autre choix non plus que de partir. On aurait préféré qu’il parte avec d’autres images. Il a vécu un Mondial très particulier Didier Deschamps : la perte de sa maman, un début plutôt enthousiasmant face à des adversaires de catégorie B. On s’est un peu emballé aussi, les médias. On aurait dû se calmer un peu plus. C’est vrai que battre la Norvège, la Suède, l’Irak, le Sénégal, ce n’est pas être champion du monde. On s’est vu un peu trop beau. »