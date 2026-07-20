Équipe de France - «Ça fait 10 ans qu’il attend» : Didier Deschamps poussé au départ par Zinedine Zidane ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son nom devrait être officialisé d’ici à la fin du mois de juillet, Zinedine Zidane deviendra très bientôt le sélectionneur de l’équipe de France, à la place de Didier Deschamps. Un poste qu’il convoite depuis un moment, puisque, selon le journaliste Dominique Grimault, cela fait 10 ans qu’il attend d’avoir les rênes des Bleus.

« J’ai décidé que ça devait s’arrêter. » Après la petite finale de la Coupe du monde 2026 perdue face à l’Angleterre (4-6), Didier Deschamps s’est arrêté au micro de M6 afin d’expliquer les raisons de son départ. Un choix qu’il a fait « pour le bien de l’équipe de France » et non le sien, en raison d’un « environnement devenu tellement irrespirable », estimant que « c’était beaucoup mieux » une fois que son départ a été annoncé.

« J’aurais pu, avant la Coupe du monde, pendant, prendre une décision » « J’aurais pu, je n’ai pas voulu. J’aurais pu, avant la Coupe du monde, pendant, prendre une décision. Non, parce que je respecte trop l’équipe de France », a même ajouté Didier Deschamps. Il faut dire que cela fait un moment qu’un candidat à sa succession est régulièrement évoqué : Zinedine Zidane. Sans poste depuis son départ du Real Madrid en 2021, cela fait plusieurs années qu’il attend de voir le banc de l’équipe de France se libérer.