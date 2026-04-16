Equipe de France : Antoine Griezmann aura son maillot pour la Coupe du monde !

Ils l'ont fait. Alors qu'ils ont été bousculés face au FC Barcelone emmené par un Lamine Yamal inspiré, les joueurs de l'Atletico de Madrid ont su résister en limitant la casse. Cette défaite 2 buts à 1 en quart de finale retour de Ligue des champions leur permet d'atteindre le dernier carré de la compétition. De quoi faire germer une question spécifique d'un journaliste de Canal+ à Antoine Griezmann sur la Coupe du monde.
Le 30 septembre 2024, Antoine Griezmann prenait son téléphone afin d'officiellement communiquer sa retraite internationale qui est intervenue quelques jours après son tour de stade en applaudissant avec la tunique des Bleus au Parc des princes. Une séquence qui prenait alors tout son sens à la lecture de son message d'au revoir à l'équipe de France après 10 années de bons et loyaux services chez les A.
«Je prends énormément de plaisir»
Se trouvant dans sa Last Dance à l'Atletico de Madrid avant de filer aux Etats-Unis pour porter la tunique d'Orlando en Major League Soccer, Antoine Griezmann a souffert avec ses coéquipiers mardi soir lors de la réception du FC Barcelone. Le champion du monde a tout de même pu capitaliser l'avance du match aller (2-0) en s'inclinant 2-1 à domicile. Direction les demi-finales de la C1 donc pour Antoine Griezmann qui a pris la parole au micro de Canal+ mardi soir. « L'Atlético c'est ça, c'est souffrir jusqu'au coup de sifflet final, travailler ensemble, courir ensemble avec les supporters qui nous poussent, c'est exceptionnel. Depuis janvier, j'ai repris ma place sur le terrain, je joue plus qu'en début de saison et je prends énormément de plaisir »
«Oui, j’aurais mon maillot, sûrement dans les tribunes, avec mon fils»
Relancé par Philippe Carayon sur une potentielle dernière danse en équipe de France à la Coupe du monde au vu du niveau affiché avec le club rojiblanco ces dernières semaines, Griezmann a assuré qu'il aura son maillot... dans le stade et non sur le terrain. « Oui, j’aurais mon maillot, sûrement dans les tribunes, avec mon fils. Mais non, je leur souhaite le meilleur. Pour moi, ils sont les favoris numéro un et je serai avec eux à fond ».