Equipe de France : Antoine Griezmann aura son maillot pour la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils l'ont fait. Alors qu'ils ont été bousculés face au FC Barcelone emmené par un Lamine Yamal inspiré, les joueurs de l'Atletico de Madrid ont su résister en limitant la casse. Cette défaite 2 buts à 1 en quart de finale retour de Ligue des champions leur permet d'atteindre le dernier carré de la compétition. De quoi faire germer une question spécifique d'un journaliste de Canal+ à Antoine Griezmann sur la Coupe du monde.

Le 30 septembre 2024, Antoine Griezmann prenait son téléphone afin d'officiellement communiquer sa retraite internationale qui est intervenue quelques jours après son tour de stade en applaudissant avec la tunique des Bleus au Parc des princes. Une séquence qui prenait alors tout son sens à la lecture de son message d'au revoir à l'équipe de France après 10 années de bons et loyaux services chez les A.

Antoine Griezmann en Bleu pour la Coupe du monde aux États-Unis ? 😳



Il y répond lui-même 🫣#UCL pic.twitter.com/eo8ckBhECE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 14, 2026

«Je prends énormément de plaisir» Se trouvant dans sa Last Dance à l'Atletico de Madrid avant de filer aux Etats-Unis pour porter la tunique d'Orlando en Major League Soccer, Antoine Griezmann a souffert avec ses coéquipiers mardi soir lors de la réception du FC Barcelone. Le champion du monde a tout de même pu capitaliser l'avance du match aller (2-0) en s'inclinant 2-1 à domicile. Direction les demi-finales de la C1 donc pour Antoine Griezmann qui a pris la parole au micro de Canal+ mardi soir. « L'Atlético c'est ça, c'est souffrir jusqu'au coup de sifflet final, travailler ensemble, courir ensemble avec les supporters qui nous poussent, c'est exceptionnel. Depuis janvier, j'ai repris ma place sur le terrain, je joue plus qu'en début de saison et je prends énormément de plaisir »