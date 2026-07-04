Didier Deschamps est «exceptionnel», ce geste de Kylian Mbappé le prouve !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi, la France a largement dominé la Suède (3-0) en 16èmes de finales de la Coupe du Monde. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a été salué par Didier Deschamps, qui n’a pas hésité à lui faire une révérence. Un geste fort, qui témoigne de l’impact du sélectionneur français sur son groupe selon Pascal Dupraz.

L’équipe de France est en mission. Les Bleus souhaitent absolument remporter cette édition 2026 de la Coupe du Monde et n’ont fait qu’une bouchée de la Suède en 16èmes de finale. Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a quant à lui été salué par Didier Deschamps. Après l’ouverture du score, le capitaine français s’est immédiatement dirigé vers son sélectionneur qui a récemment vécu le décès de sa maman. En retour, Deschamps n’a pas hésité à faire une révérence envers son attaquant providentiel, une scène assez forte qu’a apprécié Pascal Dupraz.

« Cela situe l'aura de son personnage » « Cela situe l'aura de son personnage. Il est exceptionnel », a ainsi confié l’ancien coach de l’ASSE ou encore du TFC dans l’émission les Grandes Gueules du Sport sur RMC ce samedi. Pour Dupraz, Deschamps est une véritable légende, et a réussi à se hisser jusqu’au rang de maitre tactique au fil des années. « D'abord, il maîtrise tout y compris la com', il donne ce qu'il veut. Il donne à manger un tout petit peu à certains journalistes et un petit peu plus en ce moment car l'équipe de France a le vent en poupe. Deschamps est un monstre tactique », analyse-t-il avant de poursuivre.