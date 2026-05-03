Deschamps : L'After Foot évoque un «problème Mbappé» avant la Coupe du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'or 2025 grâce à ses performances individuelles et collectives au PSG dans un rôle d'attaquant axial. Néanmoins, il ne peut pas également évoluer dans la même position en équipe de France de par la présence de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque. Un problème pour Kevin Diaz qui estime qu'il devrait être réglé en rebasculant Mbappé à gauche, un ajustement tactique impossible qui pose souci.

Le 11 juin prochain, le coup d'envoi de la Coupe du monde sera donné au Mexico City Stadium pour un match opposant la sélection mexicaine à l'Afrique du sud. Pendant ce Mondial qui sera la dernière compétition de Didier Deschamps dans le costume de sélectionneur de l'équipe de France, le coach des Bleus aura fort à faire pour trouver un certain équilibre dans son équipe au vu des protagonistes offensifs de son vestiaire.

«Mbappé il faudrait qu'il aille à gauche» A commencer par le rôle de son capitaine Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque selon l'analyse de Kevin Diaz. « Avec la blessure d'Ekitike, je ne vois pas qui pourrait vraiment concurrencer ces trois joueurs-là à la pointe de l'attaque. Ce qui est intéressant de savoir c'est : est-ce que les trois sont complémentaires. Ils peuvent être complémentaires dans un système à la Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé dans un style de faux numéro 9 voire même de numéro 10 qui pourrait s'intercaler entre deux attaquants qui auraient la liberté de se mouvoir comme ils veulent, ça pourrait être possible. Dans un des soucis que tu peux avoir dans cette attaque c'est que Mbappé il faudrait qu'il aille à gauche. Et à gauche il ne défend pas ».