Départ de l’équipe de France : Kylian Mbappé met la pression à Didier Deschamps !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France au terme de cette Coupe du Monde 2026, et il n’a pas exclu de reprendre une autre sélection pour la suite de sa carrière. Kylian Mbappé ne semble pas accepter l’idée de pouvoir un jour affronter Deschamps avec un autre pays et met donc la pression sur son entraîneur.

« Entraîner un jour la sélection italienne ? Je ne m’interdis rien. L’équipe de France va me manquer, forcément parce qu’elle a fait partie de ma vie pendant 14 ans d’affilée mais je ne pars pas à la retraite. Ce n’est pas d’actualité mais je suis disponible, tout le monde le sait. Je verrai ça après », lâchait Didier Deschamps en mai dernier, laissant ainsi la porte ouverte à une éventuelle expérience sur le banc de l’Italie une fois qu’il aura acte son départ de l’équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026. Un discours que n’accepte pas Kylian Mbappé, et le capitaine des Bleus l’a fait savoir jeudi soir au micro de M6.

Mbappé évoque le départ de Deschamps L’attaquant du Real Madrid a d’abord évoqué l’état d’esprit de Didier Deschamps à l’aube de son ultime compétition avec l’équipe de France : « Il est bien, apaisé, il a le sourire. Il a beaucoup changé, il est plus souple, ça prouve toute la qualité du gars à se réinventer, à s’adapter, il a vu qu’il y avait une nouvelle génération avec d’autres codes, d’autres manières de voir le foot et la vie, il n’a jamais été dépassé par ça, c’est difficile, on va essayer de profiter de lui au maximum, de lui rendre hommage, de gagner car c’est la meilleure manière de lui rendre hommage », confie Kylian Mbappé.