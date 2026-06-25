Coupe du Monde 2026 : «Me faites pas ch*er», ces huit joueurs de l'équipe de France ne vont plus jouer ?

Amadou Diawara

Après avoir battu le Sénégal et l'Irak, l'équipe de France va affronter la Norvège ce vendredi soir pour tenter de conserver la première place du groupe I. Se prononçant sur le turn-over de Didier Deschamps à la Coupe du Monde, Jérôme Rothen a affirmé que huit joueurs tricolores n'allaient plus jouer à partir de la phase à éliminations directes.

Tombé dans le groupe I lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est imposée face au Sénégal et contre l'Irak lors des deux premières journées. Déjà qualifiés pour les 16èmes de finale de la compétition, les hommes de Didier Deschamps vont se frotter à la Norvège pour essayer de conforter leur place de leader. Si le sélectionneur tricolore devrait faire tourner ce vendredi soir, cela ne devrait plus être le cas lors de la phase à éliminations directes. D'après Jérôme Rothen, Didier Deschamps va miser exclusivement sur son noyau dur de 14-15 joueurs.

«Ils savent très bien que sur les matchs couperets, ils ne joueront pas» « Quand tu fais une compétition comme ça, quand un groupe se met en place, tu sais pertinemment quel rôle tu vas avoir. Tu as ceux qui partent comme des titulaires, parce que Didier Deschamps leur fait confiance. Il a son XI type, et c'est l'équipe qui a joué le premier match. Et tu as trois ou quatre joueurs qui peuvent rentrer dans ce XI si des mecs ne sont pas en forme, s'il y a des pépins physiques ou pour la concurrence qu'il faut mettre en place. Tu peux remplacer Doué par Barcola. Au milieu, on a eu la confirmation, je ne suis pas sûr que Didier en soit au point de mettre une concurrence, mais pour moi, Koné est une vraie alternative au duo Rabiot-Tchouameni. A gauche, que ce soit Lucas Digne ou Theo Hernandez, pour moi, les deux n'ont pas donné forcément beaucoup de satisfactions, mais il en a pris deux là », a précisé Jérôme Rothen, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, avant d'énumérer les joueurs qui ne font pas partie du noyau dur de Didier Deschamps.