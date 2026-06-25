Coupe du Monde 2026 : Lucas Hernandez a un coup à jouer avec l'équipe de France !

Amadou Diawara

Lors des deux premières journées de la phase de groupes de la Coupe du Monde, Lucas Hernandez n'a pas joué la moindre minute avec l'équipe de France. D'après Jérôme Rothen, ex-international tricolore, le défenseur du PSG pourrait avoir un coup à jouer lors des prochains matchs, et ce, parce que Lucas Digne et Théo Hernandez n'ont pas donné beaucoup de satisfactions.

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France, Lucas Hernandez n'a pas eu la moindre minute de jeu à se mettre sous la dent. En effet, le défenseur du PSG est resté sur le banc des remplaçants lors des deux premières journées de la phases de groupes de la compétition (contre le Sénégal et face à l'Irak). D'après Jérôme Rothen, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi, Lucas Hernandez pourrait avoir un coup à jouer dans le couloir gauche pour la suite du Mondial, et ce, parce que son frère Theo et Lucas Digne ne sont pas en forme en ce moment.

«Les deux n'ont pas donné beaucoup de satisfactions» « Quand tu fais une compétition comme ça, quand un groupe se met en place, tu sais pertinemment quel rôle tu vas avoir. Tu as ceux qui partent comme des titulaires, parce que Didier Deschamps leur fait confiance. Il a son XI type, et c'est l'équipe qui a joué le premier match. Et tu as trois ou quatre joueurs qui peuvent rentrer dans ce XI si des mecs ne sont pas en forme, s'il y a des pépins physiques ou pour la concurrence qu'il faut mettre en place. Tu peux remplacer Doué par Barcola. Au milieu, on a eu la confirmation, je ne suis pas sûr que Didier en soit au point de mettre une concurrence, mais pour moi, Koné est une vraie alternative au duo Rabiot-Tchouameni », a affirmé Jérôme Rothen, avant d'en rajouter une couche.