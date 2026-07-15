Coupe du Monde 2026 : «Elle est super dure celle-là», la réaction de Paul Pogba après France-Espagne !

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde, l'équipe de France a défié l'Espagne de Lamine Yamal ce mardi soir. Toutefois, les hommes de Didier Deschamps se sont inclinés sèchement. Sur les réseaux sociaux, Paul Pogba a fait part de son immense déception.

«C’est le foot»

Alors qu'il quittera son poste de sélectionneur de la France après la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a analysé la défaite face à l'Espagne. S'il reconnait que la Roja a été supérieure à son équipe, le technicien de 57 ans a tout de même pesté contre l'arbitrage. « Beaucoup de déception. Les joueurs sont anéantis. On avait beaucoup d’ambition. Il faut être logique et reconnaître. On a affronté une équipe qui a bien maîtrisé son sujet. C’est notre faute. Je ne veux pas accuser qui que ce soit. Est-ce que l’arbitre a le niveau pour arbitre une demi-finale de la Coupe du Monde ? Je ne vais pas répondre. Ce n’est pas parce qu’on a perdu que je dis ça. Il y a eu pas mal de situations en notre défaveur. Mais la première raison c’est parce qu’on a été en-dessous et on a été moins dangereux que d’habitude. On a raté nos passes qui auraient pu amener des occasions. C’était la dernière étape avant la finale. L’Espagne a montré plus. Je ne vais pas insister car sinon je vais passer pour une pleureuse. Est ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demie de Coupe du Monde ? C’est à vous de la donner, j’ai eu un quatrième et un cinquième à côte dé moi qui étaient du niveau. C’est pas que le penalty, c’est un ensemble de choses. On a pu avoir des situations plus ou moins compliqués sur d’autres matches. Je n’ai rien contre l’arbitre de ce soir mais posez-vous la question », a déclaré le sélectionneur des Bleus au micro de M6.