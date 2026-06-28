Coupe du Monde 2026 - Bradley Barcola cartonne : La grande annonce en direct sur RMC !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Entré en cours de match vendredi soir contre la Norvège, Bradley Barcola a une nouvelle fois prouvé qu'il était peut-être la meilleure option pour occuper le flanc gauche de l'attaque de l'équipe de France. Et en direct dans l'After Foot sur RMC, Walid Acherchour a d'ailleurs encensé le joueur du PSG en déclarant ouvertement qu'il le préférait à Désiré Doué et Rayan Cherki.

Buteur lors du premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2026 face au Sénégal (3-1), Bradley Barcola s'est de nouveau illustré vendredi soir avec une passe décisive délivrée à Désiré Doué sur le dernier but des Bleus contre la Norvège (4-1). En concurrence directe avec son coéquipier du PSG ainsi que Rayan Cherki pour une place dans le onze-type de Didier Deschamps aux côtés d'Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé en attaque, Barcola semble donc avoir pris de l'avance en vue des phases à élimination directe de cette Coupe du Monde.

« Barcola met une tempête à Cherki et à Doué » Après la rencontre, Walid Acherchour a évoqué le sujet en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport, a encensé Bradley Barcola : « Barcola est le grand gagnant de cette phase de poules. Je pense que c’est une Coupe du Monde pour lui. Que ce soit en démarrant ou en sortie de banc, je pense qu’il va avoir un grand rôle. Si on me demande ‘qui tu préfères entre Cherki et Barcola ?’, je préfère Cherki mais sur le début de la Coupe du Monde, sur le 12ème homme, Barcola met une tempête à Cherki et même à Doué sur le terrain. Parce qu’il a les changements de rythme, les appels en profondeur, un rôle différent par rapport à Mbappé, Olise et Dembélé… », estime le consultant de RMC, qui estime donc que l'attaquant du PSG devrait être titulaire pour la suite de cette Coupe du Monde.