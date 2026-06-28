Coupe du Monde 2026 - Bradley Barcola cartonne : La grande annonce en direct sur RMC !

Entré en cours de match vendredi soir contre la Norvège, Bradley Barcola a une nouvelle fois prouvé qu'il était peut-être la meilleure option pour occuper le flanc gauche de l'attaque de l'équipe de France. Et en direct dans l'After Foot sur RMC, Walid Acherchour a d'ailleurs encensé le joueur du PSG en déclarant ouvertement qu'il le préférait à Désiré Doué et Rayan Cherki.
Buteur lors du premier match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2026 face au Sénégal (3-1), Bradley Barcola s'est de nouveau illustré vendredi soir avec une passe décisive délivrée à Désiré Doué sur le dernier but des Bleus contre la Norvège (4-1). En concurrence directe avec son coéquipier du PSG ainsi que Rayan Cherki pour une place dans le onze-type de Didier Deschamps aux côtés d'Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé en attaque, Barcola semble donc avoir pris de l'avance en vue des phases à élimination directe de cette Coupe du Monde.
« Barcola met une tempête à Cherki et à Doué »
Après la rencontre, Walid Acherchour a évoqué le sujet en direct dans l'After Foot, sur RMC Sport, a encensé Bradley Barcola : « Barcola est le grand gagnant de cette phase de poules. Je pense que c’est une Coupe du Monde pour lui. Que ce soit en démarrant ou en sortie de banc, je pense qu’il va avoir un grand rôle. Si on me demande ‘qui tu préfères entre Cherki et Barcola ?’, je préfère Cherki mais sur le début de la Coupe du Monde, sur le 12ème homme, Barcola met une tempête à Cherki et même à Doué sur le terrain. Parce qu’il a les changements de rythme, les appels en profondeur, un rôle différent par rapport à Mbappé, Olise et Dembélé… », estime le consultant de RMC, qui estime donc que l'attaquant du PSG devrait être titulaire pour la suite de cette Coupe du Monde.
La satisfaction de Guy Stéphan
Guy Stéphan, qui dirigeait l'équipe de France en l'absence de Didier Deschamps vendredi soir, a analysé ce succès contre la Norvège au micro de M6 : « Sur le match on a fait ce qu’il fallait. On a senti beaucoup de plaisir dans le jeu, beaucoup d’accélérations, beaucoup de situations de buts. Ousmane (Dembélé) qui réalise un triplé, Désiré Doué qui marque le premier but de la tête de toute sa carrière, ce sont des bonnes choses. Il faut garder ça car il y a eu quelques moments où on était moins bien, il faudra gommer ça aussi. […] Soyons vigilants, soyons contents, savourons et puis il faut se remettre au travail dès demain avec Didier », a-t-il expliqué.