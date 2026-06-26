Clash Domenech-Anelka à Knysna : «Les gars étaient obsédés par la taupe», l'erreur fatale de l'équipe de France !

Lors de la Coupe du Monde 2010, le clash entre Raymond Domenech et Nicolas Anelka a fuité dans la presse. Après le bannissement de l'attaquant français, ses coéquipiers ont décidé de faire grève, avant d'être éliminé de la compétition dès le premier tour. Invité à revenir sur le fiasco de Knysna, Robert Duverne a révélé son plus grand regret.
Lors de la Coupe du Monde 2010, un clash a éclaté entre Raymond Domenech et Nicolas Anelka, et ce, à la mi-temps du duel entre l'équipe de France et le Mexique. Alors que ce conflit a fuité dans la presse, l'attaquant des Bleus a été exclu du groupe. Ce qui a provoqué la colère des autres joueurs tricolores. En effet, les protégés de Raymond Domenech ont fait grève, avant de sortir par la petite porte à Knysna.
«On s'est nous-mêmes enlevé un match»
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Robert Duverne est revenu sur le fiasco de l'équipe de France à Knysna. « Votre plus grand regret ? Qu'on n'ait pas su gérer cette situation pour préserver nos chances. Ce n'était pas si différent, comptablement, du Togo quatre ans plus tôt, quand il avait fallu gagner par deux buts d'écart. L'affaire était là, il fallait la gérer et préparer le match. On n'a pas su le faire », a confié préparateur physique des Bleus à la Coupe du Monde 2010, avant d'en rajouter une couche.
«On a oublié qu'on avait encore une chance»
« Les gars étaient obsédés par la taupe. La discussion ne venait jamais sur la phrase elle-même, mais sur : "Qui a dit ça ?" Avant l'Afrique du Sud (1-2), Sid' Govou est venu me demander de nous préparer comme d'habitude, pour garder les rituels, mais tout s'est mal enchaîné, l'occasion manquée de Dédé Gignac, le but encaissé, le rouge de Yo Gourcuff. Joueurs, staff, dirigeants de la FFF, on s'est nous-mêmes enlevé un match, on a oublié qu'on avait encore une chance, et on n'est pas allés la chercher », a regretté Robert Duverne. Après un score nul et vierge face à l'Uruguay (0-0), l'équipe de France a perdu sèchement face au Mexique (0-2), avant d'essuyer une nouvelle défaite face à l'Afrique du Sud (1-2). Avec seulement un point pris, les Bleus ont été éliminés dès le premier tour du Mondial 2010.