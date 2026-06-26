«Ils sont gentiment alcoolisés et débraillés» : Cette nouvelle révélation improbable sur le fiasco de l’équipe de France au Mondial 2010

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Préparateur physique de l’équipe de France lors du naufrage à la Coupe du monde 2010, Robert Duverne s’est remémoré quelques souvenirs de cet épisode sombre du football tricolore dans un entretien accordé à L’Équipe. L’occasion pour lui d’évoquer une anecdote inédite jusqu’à présent.

Il y a seize ans, l’équipe de France était la risée du monde entier après ses piètres prestations en Afrique du Sud et la grève des joueurs à Knysna. Un fiasco revenu au cœur de l’actualité ces dernières semaines avec la diffusion d’un documentaire inédit sur Netflix avec les témoignages de plusieurs acteurs de l’époque, dont Patrice Evra, William Gallas, Raymond Domenech ou encore Robert Duverne, l’ex-préparateur physique des Bleus connu du grand public pour avoir balancé son chronomètre le jour de la grève.

« Les dirigeants de la FFF sont gentiment alcoolisés et débraillés » Dans un entretien accordé à L’Équipe, Robert Duverne est revenu sur ce moment sombre de sa carrière, dévoilant notamment une anecdote inédite sur l’ambiance en interne dans la foulée du dernier match contre l’Afrique du sud (défaite 3 à 1) : « Après l'élimination, quand on rentre à Knysna et qu'on est accablés, Raymond parle aux joueurs, avec des mots touchants mais, au bar, les dirigeants de la FFF sont gentiment alcoolisés et débraillés, ils font signer des casquettes aux joueurs. On aurait dit une fin de banquet. On était livrés à nous-mêmes parce que les dirigeants présents étaient incapables de gérer la crise. Je me souviens qu'en traversant l'aéroport, en quittant l'Afrique du Sud, des photographes chantaient : "Ce n'est qu'un au revoir"... »