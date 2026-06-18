Coupe du Monde 2026 - Portugal : Raymond Domenech en rajoute une couche sur Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Portugal n’a pas réussi son entrée en lice dans cette Coupe du monde. Les joueurs de Roberto Martinez ont été tenus en échec par la République Démocratique du Congo (1-1). Cristiano Ronaldo cristallise les critiques depuis le coup de sifflet final mercredi soir. Raymond Domenech va même jusqu’à se demander s’il ne serait pas temps de l’écarter de l’équipe de départ.

Doublé de Kylian Mbappé. Triplé d’Erling Braut Haaland et coup du chapeau également pour Lionel Messi. Les grands buteurs attendus ont répondu présent lors de la première journée de la phase de poules de cette Coupe du monde 2026. Cependant, Cristiano Ronaldo est passé au travers. L’homme aux cinq Ballons d’or qui a marqué plus de 970 buts depuis le début de sa carrière professionnelle est resté muet face au bloc défensif de la République Démocratique du Congo à Houston mercredi.

«L’équipe doit marquer, pas toi» C’est Joao Neves qui a été l’unique buteur du Portugal face à l’équipe de Sébastien Desabre. Score final : 1 but partout. Pendant la rencontre, Cristiano Ronaldo a tenté par tous les moyens de se mettre dans des positions de frappe afin de marquer. Même si cela voulait dire gêner des coéquipiers mieux placés comme lors d’une action avec Bruno Fernandes qui lui a reproché sur le terrain. Sur les antennes de Fox Sports, Thierry Henry en a fait de même. « C’est à l’équipe de marquer, pas à toi. Cristiano Ronaldo a été dans cette situation plusieurs fois. Si vous faites cette course, vous obligez le défenseur à prendre la décision de se replier dans votre surface de réparation. Mais comme il veut marquer, il se dirige vers Bruno Fernandes. S’il pénètre dans la surface, vous devez le suivre et Fernandes n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Mais comme il veut marquer, il se dirige vers la passe en retrait. Vous voyez les deux joueurs et c’est plus facile à défendre. Et c’est ça mon point de vue : l’équipe doit marquer, pas toi ».