«Ce sera une force supplémentaire» : Après Didier Deschamps, l'équipe de France veut gagner pour lui !

Un coup dur pour l’équipe de France sur cette Coupe du Monde 2026. Touché aux adducteurs, Aurélien Tchouaméni est forfait pour le 8ème de finale face au Paraguay ce samedi soir. Alors que le milieu de terrain pourrait également être absent en quarts de finale, le groupe des Bleus souhaite gagner pour lui, tout comme il l’avait fait pour Didier Deschamps.
L’équipe de France va devoir faire sans lui. Touché aux adducteurs, Aurélien Tchouaméni ne sera pas disponible ce samedi soir pour le 8ème de finale face au Paraguay. Le joueur du Real Madrid est forfait, et d’après l’Equipe, une IRM a révélé une lésion qui nécessite un petit temps de récupération de plusieurs jours. Ainsi, en cas de quarts de finale, Aurélien Tchouaméni pourrait également ne pas être apte à disputer cette rencontre.
La perte de Tchouaméni est un coup dur
Si Didier Deschamps devrait en profiter pour offrir une nouvelle titularisation à Manu Koné, la perte d’Aurélien Tchouaméni, auteur d’un bon début de compétition, mais également vice-capitaine des Bleus, constitue un coup dur pour le sélectionneur ainsi que pour tout le groupe des Bleus. Mais comme révélé par le journaliste Loïc Tanzi ce samedi, l’équipe de France souhaite désormais gagner pour Tchouaméni, comme cela avait pu être le cas avec Didier Deschamps lorsque ce dernier avait perdu sa maman lors des phases de poules.
« Le groupe est assez fort et uni pour faire corps derrière son vice-capitaine et parvenir à se mobiliser »
« Pas de souci à ce niveau-là ! Le groupe est assez fort et uni pour faire corps derrière son vice-capitaine et parvenir à se mobiliser. Ce sera une force supplémentaire pour moi, et non un handicap, car les joueurs vont aussi vouloir gagner pour lui », a ainsi révélé le journaliste à un lecteur de l’Equipe l’ayant interrogé à ce sujet. Nul doute que la motivation est donc très présente au sein du vestiaire français pour se qualifier vers les quarts de finale ce soir…