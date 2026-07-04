«Ce sera une force supplémentaire» : Après Didier Deschamps, l'équipe de France veut gagner pour lui !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Un coup dur pour l’équipe de France sur cette Coupe du Monde 2026. Touché aux adducteurs, Aurélien Tchouaméni est forfait pour le 8ème de finale face au Paraguay ce samedi soir. Alors que le milieu de terrain pourrait également être absent en quarts de finale, le groupe des Bleus souhaite gagner pour lui, tout comme il l’avait fait pour Didier Deschamps.

L’équipe de France va devoir faire sans lui. Touché aux adducteurs, Aurélien Tchouaméni ne sera pas disponible ce samedi soir pour le 8ème de finale face au Paraguay. Le joueur du Real Madrid est forfait, et d’après l’Equipe, une IRM a révélé une lésion qui nécessite un petit temps de récupération de plusieurs jours. Ainsi, en cas de quarts de finale, Aurélien Tchouaméni pourrait également ne pas être apte à disputer cette rencontre.

La perte de Tchouaméni est un coup dur Si Didier Deschamps devrait en profiter pour offrir une nouvelle titularisation à Manu Koné, la perte d’Aurélien Tchouaméni, auteur d’un bon début de compétition, mais également vice-capitaine des Bleus, constitue un coup dur pour le sélectionneur ainsi que pour tout le groupe des Bleus. Mais comme révélé par le journaliste Loïc Tanzi ce samedi, l’équipe de France souhaite désormais gagner pour Tchouaméni, comme cela avait pu être le cas avec Didier Deschamps lorsque ce dernier avait perdu sa maman lors des phases de poules.