Bixente Lizarazu a remarqué une faiblesse chez l’équipe de France : «Il faut qu’on fasse attention…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La phase de poules est terminée pour l’équipe de France qui a donc fini avec 3 victoires en 3 matchs. Ce vendredi, les Bleus se sont imposés face à la Norvège, confirmant plus que jamais leur statut de favori dans ce Mondial. Pour autant, si Kylian Mbappé et ses coéquipiers veulent aller au bout, il va falloir apporter quelques modifications. Bixente Lizarazu a notamment donné une faiblesse actuelle de l’équipe de France.

Avant le début de la Coupe du monde, l’équipe de France était citée dans la catégorie des grands favoris avec notamment l’Espagne. Après 3 matchs, ce statut est confirmé. Face au Sénégal, l’Irak puis la Norvège, les joueurs de Didier Deschamps ont fait forte impression. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise tirent notamment les Bleus vers le haut. Alors qu’il va désormais falloir affronter la Suède en seizième de finale, il y a toutefois quelques petits bémols à régler.

« Pour que cette équipe de France aille au bout, il faut aussi un Ousmane Dembélé à son meilleur niveau » Pour France Inter, Bixente Lizarazu a réagi à la victoire de la France face à la Norvège (4-1) grâce notamment à un triplé d’Ousmane Dembélé. Le champion du monde 98 a alors confié : « Pour moi, pour que cette équipe de France aille au bout, il faut aussi un Ousmane Dembélé à son meilleur niveau. On a eu tour à tour Mbappé, Olise, et il nous faut ce trio magique pour gagner la Coupe du Monde. C'est très très important pour l'équipe de France, pour Ousmane Dembélé et bien entendu pour Didier Deschamps ».