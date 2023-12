Après Mbappé, une autre star de Deschamps rêve des Jeux Olympiques

Thibault Morlain

Alors que l’équipe de France disputera l’Euro 2024 l’été prochain, quelques semaines plus tard, il y aura également les Jeux Olympiques en France. Menée par Thierry Henry, la sélection française tentera d’aller décrocher la médaille d’or. Mais avec quels joueurs ? Alors qu’il y a la possibilité de sélectionner 3 joueurs de plus de 23 ans, les candidats sont nombreux. Ainsi, à l’instar de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann rêve lui aussi des JO.

Sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry sera également en charge de l’équipe de France aux Jeux Olympiques. S’il ne veut pas encore y penser, l’échéance approche et les questions se posent concernant la composition de l’équipe. Alors que Thierry Henry a à sa disposition de nombreux jeunes talents, il peut y ajouter 3 joueurs de plus de 23 ans. Kylian Mbappé a déjà fait savoir qu’il voulait être aux JO, mais le joueur du PSG n’est pas le seul…

« C’est un objectif pour moi, c’est un rêve »

Thierry Henry va devoir prendre une décision pour ces 3 joueurs de plus de 23 ans à amener aux Jeux Olympiques. Antoine Griezmann aimerait en faire partie. Pour AS , ce mercredi, le joueur de l’Atlético de Madrid a ainsi fait savoir : « Est-ce que j’envisage de participer aux Jeux Olympiques à Paris en 2024 ? Il faut parler avec le club. Mais c’est un objectif pour moi, c’est un rêve. J’aimerais ».

Griezmann sera-t-il l’un des « trois chanceux » ?