Equipe de France - «Une fierté immense» : Retenu pour une troisième Coupe du monde, Kylian Mbappé réagit sur Instagram !

Alexis Brunet

Ce jeudi soir lors du journal de 20H de TF1 Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Sans grande surprise, Kylian Mbappé sera de l’aventure, lui qui a réalisé une grande saison avec le Real Madrid d’un point de vue statistique. Sur Instagram, le capitaine des Bleus a publié un message pour exprimer sa fierté d’être sélectionné.

Le 11 juin débutera officiellement la Coupe du monde 2026 et l’on connait donc les joueurs qui défendront les couleurs de la France sur le continent américain. Lors du JT de 20H de TF1, Didier Deschamps a dévoilé la liste des Bleus pour la compétition et ils seront 26. Le sélectionneur a bien sûr décidé de faire appel à son capitaine, Kylian Mbappé.

Mbappé réagit sur Instagram Alors qu’il était blessé dernièrement, Kylian Mbappé sera donc bien présent lors de la Coupe du monde 2026. Sur Instagram, l’attaquant a publié un joli message accompagné d’une photo de lui petit avec le maillot de l’équipe de France pour réagir à l’annonce de Didier Deschamps. « Coupe du Monde, Partie 3. Une fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers. »