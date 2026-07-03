Equipe de France : «Il n'y aucune animosité», Désiré Doué en rajoute une couche sur Bradley Barcola !

Alexis Brunet

Depuis le début de la Coupe du monde, Didier Deschamps a quelques interrogations sur son onze de départ. C’est notamment le cas au poste d’ailier gauche où Bradley Barcola et Désiré Doué ont alterné lors des quatre premiers matchs. L’ancien Rennais a toutefois affirmé qu’il n’y avait pas de problème avec son coéquipier du PSG et il en a rajouté une couche à ce sujet en conférence de presse.

Samedi soir l’équipe de France va disputer son huitième de finale de Coupe du monde face au Paraguay. Une rencontre que devrait disputer Bradley Barcola, qui est annoncé comme titulaire. L’ancien Lyonnais semble donc être passé devant Désiré Doué, avec qui il est en concurrence et qui avait débuté contre le Sénégal et la Norvège.

« C’est vous qui nous mettez en concurrence » Désiré Doué et Bradley Barcola sont en concurrence, mais ne parlez pas de cela à l’ancien joueur du Stade Rennais. Ce dernier prend beaucoup de plaisir à évoluer avec son coéquipier au PSG et il n’y a donc aucun problème entre les deux. « La concurrence avec Bradley Barcola ? C’est vous qui nous mettez en concurrence. Même à Paris, quand je suis arrivé, vous avez toujours eu ce discours. Mais nous, on aime jouer ensemble. Il y a plein de matchs où nous sommes associés et on s’entend super bien sur le terrain, mais aussi très bien en dehors. Je suis très content qu’il m’ait fait une magnifique passe pour marquer mon premier but de la tête en professionnel », avait affirmé Doué au micro de BeIN SPORTS après France-Norvège (4-1, le 26 juin).