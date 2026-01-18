Dopage : C’est confirmé pour Zinedine Zidane !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1996, Zinedine Zidane quittait les Girondins de Bordeaux pour s’engager avec la Juventus. Le Français s’envolait alors pour l’Italie et de l’autre côté des Alpes, il s’est complètement métamorphosé physiquement. Le fruit d'un travail acharné ? Pas sûr. En effet, pour Zidane, cela aurait été possible grâce à la prise de produits dopants.

Le passage de Zinedine Zidane à la Juventus coïncide avec l’un des plus grands scandales du football italien. En effet, la Vieille Dame avait été impliquée dans une vaste affaire de dopage. Certains joueurs avaient même été entendus par la justice italienne. Ça avait été le cas de Zidane, qui avait notamment reconnu avoir notamment pris de la créatine, mais pas seulement…

« Aucune différence entre prendre ces médicaments et se doper avec un produit interdit » A l’époque, la prise de ces produits n’était pas considérée comme du dopage. Et pourtant… En 2016, pour Envoyé Spécial, Adriana Ceci, pharmacologue, expliquait à propos des médicaments pris par Zinedine Zidane : « Le Samy est un médicament enregistré comme un antidépresseur. Il contient une substance qui stimule le métabolisme cérébral grâce à la dopamine. Ça a un effet excitant sur les joueurs. En fait, l’action du Samyr est exactement la même que celle d’un neurostimulant qu’on trouve sur la liste des produits dopants. Si on détourne les médicaments pris par Zidane, ça s’apparente à une pratique dopante ? Oui. C’est exactement ça. On trouve les mêmes effets que dans les produits dopants si on prend ces médicaments à haute dose ou sur de longues périodes. Il n’y a aucune différence entre prendre ces médicaments et se doper avec un produit interdit ».