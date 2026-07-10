Daniel Riolo balance sur la coupe de Jules Koundé : Le joueur de l'équipe de France lâche une réponse

Alexis Brunet

Face au Maroc jeudi soir, l’équipe de France a décroché sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde en s’imposant 2-0 grâce à des buts de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Aligné dans le couloir droit, Jules Koundé a aussi fait parler de lui, mais pas pour sa performance sur le terrain. Le défenseur a fait l’objet de critiques de la part de Daniel Riolo car il arborait un bandeau dans ses cheveux. Le joueur du FC Barcelone s’est exprimé sur le sujet.

L’équipe de France l’a fait. Après 2018 et 2022, les Bleus disputeront une troisième demi-finale de suite en Coupe du monde. Opposés au Maroc jeudi soir, les coéquipiers de Mike Maignan se sont imposés 2-0 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. À noter que le joueur du Real Madrid a également manqué un penalty en première période.

Koundé se fait tacler par Riolo Comme la plupart de ses coéquipiers, Jules Koundé a été l’auteur d’une prestation solide contre le Maroc, mais un détail a fait tiquer Daniel Riolo. Dans l’After Foot, l’éditorialiste de RMC a critiqué le fait que le défenseur de l’équipe de France arborait un bandeau dans les cheveux. Selon lui, cela n’est que purement esthétique et cela le gênerait même. « Koundé ? Si quelqu'un m'assure à 100% que les cheveux avec le bandeau ne le gênent pas, je n'y crois pas. Vous pouvez me trouver les plus grands spécialistes capillaires du monde, je mets ma main à couper que c’est gênant mais que pour le look il les laisse. Pour moi, il perd 10% à cause du look. »