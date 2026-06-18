Neymar à la Coupe du Monde 2026 : Le verdict tombe pour le prochain match du Brésil !

Amadou Diawara

Touché à un mollet, Neymar a raté les trois derniers matchs du Brésil de Carlo Ancelotti. De retour à l'entrainement collectif, la star de 34 ans espérait être de la partie pour la prochaine rencontre face à Haïti. Toutefois, Neymar ne fera pas le déplacement à Philadelphie avec la Seleção.

A la surprise générale, Carlo Ancelotti a cité le nom de Neymar lorsqu'il a annoncé sa liste de 26 pour la Coupe du Monde 2026. Toutefois, la star brésilienne n'a pas encore pu honorer sa convocation. Touché au mollet depuis plusieurs semaines, Neymar a manqué les trois derniers matchs du Brésil.

Neymar est remis de sa blessure Pour se préparer à la Coupe du Monde 2026, le Brésil a affronté à la fois le Panama (6-2, le 31 mai) et l'Egypte (2-1, le 7 juin). Et pour lancer sa compétition, la Seleção s'est frottée au Maroc. Toutefois, les hommes de Carlo Ancelotti ont été tenus en échec par les Lions de l'Atlas (1-1, le 14 juin).