Neymar à la Coupe du Monde 2026 : Le verdict tombe pour le prochain match du Brésil !

Touché à un mollet, Neymar a raté les trois derniers matchs du Brésil de Carlo Ancelotti. De retour à l'entrainement collectif, la star de 34 ans espérait être de la partie pour la prochaine rencontre face à Haïti. Toutefois, Neymar ne fera pas le déplacement à Philadelphie avec la Seleção.
A la surprise générale, Carlo Ancelotti a cité le nom de Neymar lorsqu'il a annoncé sa liste de 26 pour la Coupe du Monde 2026. Toutefois, la star brésilienne n'a pas encore pu honorer sa convocation. Touché au mollet depuis plusieurs semaines, Neymar a manqué les trois derniers matchs du Brésil.
Neymar est remis de sa blessure
Pour se préparer à la Coupe du Monde 2026, le Brésil a affronté à la fois le Panama (6-2, le 31 mai) et l'Egypte (2-1, le 7 juin). Et pour lancer sa compétition, la Seleção s'est frottée au Maroc. Toutefois, les hommes de Carlo Ancelotti ont été tenus en échec par les Lions de l'Atlas (1-1, le 14 juin).
Brésil-Haïti : Neymar va rester à l'hôtel
Absent lors de ces trois dernières rencontres, Neymar espérait être de la partie contre Haïti dans la nuit de samedi à dimanche. Cependant, il va devoir patienter davantage avant de faire son grand retour. Comme révélé par L'Equipe, Neymar a repris l'entrainement collectif ce mercredi. D'ailleurs, ses coéquipiers lui ont fait une haie d'honneur pour marquer le coup. Alors qu'il ne ressent plus aucune gêne au mollet, Neymar a également participé à la séance de ce jeudi. Malgré tout, le numéro 10 de Carlo Ancelotti ne sera pas du voyage à Philadelphie pour affronter Haïti. Selon des sources à la CBF, la fédération brésilienne de football, Neymar va rester dans le New Jersey « pour optimiser sa phase finale de récupération, en profitant des excellentes installations à l'hôtel The Ridge et au centre d'entraînement ». Le capitaine de Santos devrait donc reprendre la compétition le 24 juin face à l'Ecosse.