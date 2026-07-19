Espagne/Argentine : La folle statistique de Lamine Yamal avant la finale de la Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Après avoir battu l’équipe de France, l’Espagne retrouve l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 ce dimanche. Lamine Yamal fera donc face à Lionel Messi dans un duel opposant la nouvelle à l’ancienne génération. Le phénomène du FC Barcelone affiche d’ailleurs une statistique impressionnante en compétition majeure avec la Roja.

L’Espagne va avoir l’opportunité de remporter une deuxième étoile ce dimanche. Après avoir battu l’équipe de France, la Roja retrouve l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026. Le choc opposera donc Lamine Yamal à Lionel Messi, la nouvelle contre l’ancienne génération, l’héritier contre le mentor. Le phénomène du FC Barcelone affiche d’ailleurs une statistique impressionnante qui pourrait jouer en sa faveur dans l’ultime match de ce Mondial.

Lamine Yamal n'a pas encore connu la défaite avec l'Espagne en tournoi majeur Comme le rapporte OptaJoe, Lamine Yamal n’a jamais connu la défaite en compétition majeure avec l’Espagne. Vainqueur de l’Euro 2024 et finaliste de la Coupe du monde 2026, le crack de 19 ans a remporté chacune des 12 rencontres qu’il a disputées en tournoi majeur. Le prodige espagnol affiche ainsi un ratio brillant de 100%. Lionel Messi et l’Argentine pourraient ainsi être les premiers à faire tomber Lamine Yamal avec l’Espagne ce dimanche.