Dugarry dévoile le GOAT entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, «la réponse est claire…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le débat sur le plus grand joueur de tous les temps revient sans cesse entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Pour Christophe Dugarry, présent sur RMC, cette Coupe du monde en Amérique du Nord a permis à l’Argentin de dominer sans contestation son éternel rival portugais.

Depuis vingt ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se disputent le titre de meilleur joueur de la planète, et même de l’histoire du football. Mais alors que Lionel Messi a décroché la plus prestigieuse des compétitions avec la Coupe du monde en 2022 et continue d’impressionner durant cette édition en Amérique du Nord, Cristiano Ronaldo a connu une nouvelle désillusion avec le Portugal pour sa dernière participation. Au total, le quintuple Ballon d’Or n’aura mis qu’un but en phase finale d’un Mondial durant sa carrière. De quoi mettre fin au début du GOAT aux yeux de Christophe Dugarry.

« Le meilleur joueur de tous les temps, c’est Messi » « L'avantage de cette Coupe du monde, c'est que Messi a mis tout le monde d'accord. On s'est toujours demandé qui était le meilleur de tous les temps. Dans un premier temps, il y avait la question sur le duo avec lui et Cristiano Ronaldo, je pense qu’il a mis tout le monde d’accord, c’est Messi le plus fort. Et je pense que là on a aussi la réponse, le meilleur joueur de tous les temps, c’est Messi. Pour moi, la réponse est claire », a confié Christophe Dugarry au micro de RMC.