Coupe du monde - «Tout peut basculer très vite» : Kylian Mbappé a failli faire craquer un joueur de l’Argentine !

Il y a quatre ans, l’équipe de France n’était pas passée loin de réaliser l’exploit face à l’Argentine. En finale de la Coupe du Monde 2022, les Bleus avaient pu compter sur une performance légendaire de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. Titulaire lors de cette rencontre, Nicolas Tagliafico a avoué que la prestation de l’attaquant français avait fait du mal à « l’Albiceleste ».
Un triplé historique. En finale de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé avait impressionné toute la planète en inscrivant trois buts face à l’Argentine de Lionel Messi. Ultra dominatrice pendant une grande partie de la rencontre, « l’Albiceleste » a finalement été surprise par le retour en force de l’équipe de France, portée par son numéro 10. Finalement, ce sont bien les Argentins qui se sont imposés aux tirs aux buts. Mais la prestation de Kylian Mbappé hante encore les hommes de Lionel Scaloni comme l’a confié Nicolas Tagliafico.
« C'était comme recevoir un coup derrière la nuque »
« Je sentais avant même le match qu'il y avait une énergie positive, que tout allait bien se passer pour nous. Avec des joueurs comme Kylian Mbappé, tout peut changer en quelques secondes. C'était comme recevoir un coup derrière la nuque. Cette expérience nous a aidés. Dans ces matches-là, tout peut basculer très vite. Après le 3-2, je me suis dit que c'était terminé. Puis il y a encore eu un retournement. Mentalement, c'est très difficile parce que tu vois la victoire t'échapper alors qu'elle semblait acquise. Mais tu te répètes qu'il faut continuer », a confié le latéral gauche pour Onze Mondial, avant de poursuivre sur la séance de penaltys.
« Je n'ai même pas regardé la séance. J'ai fermé les yeux »
« Honnêtement, je tire très rarement les penalties. Même si j'étais resté sur le terrain, je ne pense pas que j'aurais fait partie des cinq tireurs. À ce moment-là, j'avais tout donné. En réalité, je n'ai même pas regardé la séance. J'ai fermé les yeux », a ainsi conclu le joueur de l’OL.