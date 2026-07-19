Coupe du monde - «Tout peut basculer très vite» : Kylian Mbappé a failli faire craquer un joueur de l’Argentine !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quatre ans, l’équipe de France n’était pas passée loin de réaliser l’exploit face à l’Argentine. En finale de la Coupe du Monde 2022, les Bleus avaient pu compter sur une performance légendaire de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. Titulaire lors de cette rencontre, Nicolas Tagliafico a avoué que la prestation de l’attaquant français avait fait du mal à « l’Albiceleste ».

Un triplé historique. En finale de la Coupe du Monde 2022, Kylian Mbappé avait impressionné toute la planète en inscrivant trois buts face à l’Argentine de Lionel Messi. Ultra dominatrice pendant une grande partie de la rencontre, « l’Albiceleste » a finalement été surprise par le retour en force de l’équipe de France, portée par son numéro 10. Finalement, ce sont bien les Argentins qui se sont imposés aux tirs aux buts. Mais la prestation de Kylian Mbappé hante encore les hommes de Lionel Scaloni comme l’a confié Nicolas Tagliafico.

« C'était comme recevoir un coup derrière la nuque » « Je sentais avant même le match qu'il y avait une énergie positive, que tout allait bien se passer pour nous. Avec des joueurs comme Kylian Mbappé, tout peut changer en quelques secondes. C'était comme recevoir un coup derrière la nuque. Cette expérience nous a aidés. Dans ces matches-là, tout peut basculer très vite. Après le 3-2, je me suis dit que c'était terminé. Puis il y a encore eu un retournement. Mentalement, c'est très difficile parce que tu vois la victoire t'échapper alors qu'elle semblait acquise. Mais tu te répètes qu'il faut continuer », a confié le latéral gauche pour Onze Mondial, avant de poursuivre sur la séance de penaltys.